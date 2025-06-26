Долари з надривами — чи потрібно українцям викидати пошкоджені купюри

Надірваний долар. Фото: кадр із відео

Українці не можуть обміняти непридатні купюри, зокрема сильно заплямовані або розірвані долари. Фінансові установи звертають увагу на наявність написів, штампів, бруду, надривів та інших ознак серйозного пошкодження. Але якщо ваша готівка має надрізи, не поспішайте її викидати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи приймуть в обміннику надірвані гроші.

Реклама

Читайте також:

Які долари можна обміняти

Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103, ознакою сильного зношення/пошкодження валюти є розриви паперу на частини. Такі долари приймають лише на інкасо, тобто для заміни в іноземному банку-кореспонденту (платна послуга).

Дійсно, якщо готівка повністю розірвана, нею не вдасться скористатися. Але результат обміну залежить від масштабу проблеми: чим менша довжина надрізів, тим більше шансів, що купюру класифікують як несильно пошкоджену.

В додатку до Положення №1 йдеться, що незначними вважаються надриви/надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний. Тоді банкноту можуть прийняти на обмін, оскільки її стан не перешкоджає заміні на новеньку купюру.

Яку валюту не вдасться продати

Фінансові установи повинні дотримуватися вимог, установлених Національним банком. У тому числі щодо приймання іноземних купюр із ознаками сильного зношення. Такими вважаються гроші:

з пошкодженими елементами дизайну та захисту;

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами), включно з такими, що видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину банкноти;

з загальними забрудненнями, включно з такими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі;

з явними друкарським недоліками.

Плюс обміняти чи здати на інкасо не вийде фальшиві долари і зразки купюр з елементами рекламного характеру. Уповноважені учасники ринку не погодяться прийняти валюту, навмисно пошкоджену з метою вчинення кримінального правопорушення або погашену штампами. Також поза валютним ринком опиниться готівка, вилучена НБУ з обігу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в деякі дні тижня вигідніше продавати чи купувати долари. Аналіз динаміки готівкового курсу в Україні показав, що пік вартості валюти приходиться на вівторок і середу. В другій половині тижня, навпаки, починається здешевлення.

Також ми писали, що буде з курсом долара і євро в липні 2025 року. Експерт назвав зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на формування курсових показників. Українцям не варто хвилюватися за різку девальвацію національної валюти.