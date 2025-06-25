Обмін валюти в липні — до якого курсу долара і євро готуватися українцям

Обмінник валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Валютний ринок України підлаштовується під зовнішні та внутрішні чинники. Долар поступово дорожчає у червні 2025 року, попри стабільні коливання з березня, а євро стрімко рухається вгору, оновлюючи історичні рекорди. Постає питання, що буде з курсами валют у липні, враховуючи настання літнього сезону відпусток.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого українцям чекати від курсу долара та євро найближчим часом.

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Що буде з курсом долара

З березня до першої половини червня 2025 року офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 41,08-41,75 грн/дол. Українці не очікували, що показники перетнуть психологічну позначку найближчим часом. Але в другій половині червня почалося дорожчання валюти і станом на 24 число зафіксувався рівень 41,87 грн/дол.

За словами експерта, на курс вплинули внутрішні та зовнішні чинники. Перший — національної валюти на ринку України більше, ніж американської, тобто пропозиції не вдається перекривати попит.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Другий фактор — були такі речі, як виплата ОВДП, і цю гривню прагнуть конвертувати у долар. Третій — зараз збільшився імпорт, в тому числі спроби закупити пальне. І що стосується зовнішніх тенденцій, то поки не зрозуміло, як і куди піде конфлікт між Іраном та Ізраїлем, чи буде перемир’я", — зауважив Плотніков.

Економіст додав, що тенденція до перетину психологічного рівня 42 грн/дол. у липні 2025 року буде. Але наразі неможливо точно спрогнозувати, коли відбудеться дорожчання і повернення показників до січневого піку.

Чого чекати від курсу євро

Станом на 24 червня євро коштувало 1,16 дол. Це не історичний рекорд, бо на початку минулого десятиліття курс сягав 1,3 дол./євро. Але в Україні спостерігається планомірний рух показників угору: пік припав на понеділок, 23 червня, коли офіційний курс гривні до євро становив 48,20 грн. Це результат реакції Європи на події у світі.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Економіка ЄС готова відновлюватись, вона жваво реагує на мита, які вводить Дональд Трамп, і на участь США у подіях на Близькому Сході. Тому євро зміцнюється по відношенню до долара, що відображається на курсових показниках в Україні. Думаю, в липні матимемо аналогічну тенденцію, валюта дешевшати не буде", — розповів Олексій Плотніков.

Українцям варто утриматися від продажу євро, оскільки найближчим часом різких коливань курсу не передбачають. З купівлею іноземних банкнот також не варто поспішати, хіба що виникла потреба в готівкових коштах (якщо плануєте їхати за кордон, наприклад).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не рекомендують купувати чи продавати валюту на чорному ринку. Саме там найбільша ймовірність отримати фальшиві долари. Плюс приватні особи часто маніпулюють курсами, аби збільшити свою вигоду, бо не зобов’язанні дотримуватися норм НБУ.

Також ми писали, що в Україні існують проблеми з обміном доларів 1990-х років випуску. Фінансові установи можуть відмовити в обслуговуванні клієнту, який хоче продати 100 доларів 1996 року. Валюта старого зразка досі перебуває в обігу.