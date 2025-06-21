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Головна Економіка Купюри 1990-х років — які старі долари досі перебувають в обігу

Купюри 1990-х років — які старі долари досі перебувають в обігу

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Дата публікації: 21 червня 2025 16:07
Долари 1990-х років — що не так з іноземною валютою і які купюри досі в обігу
Купюра 100 доларів 1996 року. Фото: скриншот/OLX
Ключові моменти Що не так зі старими доларами Які старі долари досі в обігу Що ще варто знати українцям

Купуючи американську валюту, українці намагаються отримати долари нового зразка, а від купюр 1990-х років випуску відмовляються. Постає питання, що не так зі старими доларовими банкнотами і чому громадяни, як і фінансові установи, обходять їх стороною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про долари 1990-х років і які купюри перебувають в обігу.

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Що не так зі старими доларами

Так звані "зелені бакси" мають застарілі елементи захисту. Їх легко підробити, що пояснює статистику фальсифікації іноземної валюти: серед вилучених з обігу у 2024 році фальшивих банкнот переважали долари США — 93% від загальної кількості підробок.

Натомість визначити справжність готівки набагато складніше, що призвело до іншої проблеми. Фінансові установи можуть відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо він хоче продати 100 доларів 1996 року. Аби відвадити українців від обміну, пункти прийому валюти вдаються до хитрощів: встановлюють подвійний курс або додаткову комісію.

"Обсяг "нової" готівки драматично зменшився, банки потребу населення України у так званих "синіх" доларах США задовольнити не можуть, натомість змушені зберігати купу старих "зелених" баксів", — зауважив економічний експерт Антон Швець.

Які старі долари досі в обігу

Через проблеми з обміном деякі громадяни вважають, що купюри 1990-х років випуску втратили свою платоспроможність або вийшли з обігу. Це помилкова думка, адже всі номінали американської валюти, надруковані Федеральною резервною системою з 1914 року, залишаються дійсними дотепер.

В Національному банку пояснили українцям, що:

  • учасникам валютного ринку заборонено встановлювати обмеження на обмін з огляду на номінал або рік емісії;
  • в обігу знаходяться всі купюри серії 1996 року і тих, які були випущені раніше;
  • банки та обмінники повинні приймати долари, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають платіжним засобам;
  • всі зразки американської валюти, окрім фальшивих і сильно зношених, повинні прийматися для готівкових розрахункових операцій.

Іншими словами, не варто боятися доларів 1990-х років. Вони нічим не поступаються новим зразкам, коли йдеться про продаж за актуальним курсом. У разі відмови уповноважених установ обслуговувати клієнта зі старими іноземними купюрами слід звернутися зі скаргою в НБУ чи правоохоронні органи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, шахраї найчастіше підробляють номінал 100 доларів, зупиняючись на серіях до 2013 року випуску. Такі купюри легше фальсифікувати через відсутність сучасних елементів захисту, а саме синьої стрічки, 3D-голограм і мікродруку.

Також ми писали, що в Україні функціонує ринок "старих доларів". Скупники шукають можливість придбати валюту дешевше, натомість продають дорожче. Маніпулювати вартістю вдається через складність обміну доларів 1996 року випуску.

НБУ долар валюта обмін валют обмін
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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