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Главная Экономика Купюры 1990-х годов — какие старые доллары все еще в обращении

Купюры 1990-х годов — какие старые доллары все еще в обращении

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Дата публикации 21 июня 2025 16:07
Доллары 1990-х годов — что не так с иностранной валютой и какие купюры все еще в обращении
Купюра 100 долларов 1996 года. Фото: скриншот/OLX
Ключові моменти Что не так со старыми долларами Какие старые доллары все еще в обращении Что еще нужно знать украинцам

Покупая американскую валюту, украинцы стараются получить доллары нового образца, а от купюр 1990-х годов выпуска отказываются. Возникает вопрос, что не так со старыми долларовыми банкнотами и почему граждане, как и финансовые учреждения, обходят их стороной.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать о долларах 1990-х годов и какие купюры находятся в обращении.

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Что не так со старыми долларами

Так называемые "зеленые баксы" имеют устаревшие элементы защиты. Их легко подделать, что объясняет статистику фальсификации иностранной валюты: среди изъятых из обращения в 2024 году фальшивых банкнот преобладали доллары США — 93% от общего количества подделок.

Зато определить подлинность наличных гораздо сложнее, что привело к другой проблеме. Финансовые учреждения могут отказать клиенту в обслуживании, если он хочет продать 100 долларов 1996 года. Дабы отвадить украинцев от обмена, пункты приема валюты прибегают к хитрости: устанавливают двойной курс или дополнительную комиссию.

"Объем "новой" наличности драматически уменьшился, банки потребность населения Украины в так называемых "синих" долларах США удовлетворить не могут, зато вынуждены хранить кучу старых "зеленых" баксов",  — отметил экономический эксперт Антон Швец.

Какие старые доллары все еще в обращении

Из-за проблем с обменом некоторые граждане считают, что купюры 1990-х годов выпуска потеряли свою платежеспособность или вышли из обращения. Это ошибочное мнение, ведь все номиналы американской валюты, напечатанные Федеральной резервной системой с 1914 года, остаются действительными до сих пор.

В Национальном банке объяснили украинцам, что:

  • участникам валютного рынка запрещено устанавливать ограничения на обмен учитывая номинал или год эмиссии;
  • в обращении находятся все купюры серии 1996 года и тех, которые были выпущены ранее;
  • банки и обменники должны принимать доллары, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют платежным средствам;
  • все образцы американской валюты, кроме фальшивых и сильно изношенных, должны приниматься для наличных расчетных операций.

Иными словами, не стоит бояться долларов 1990-х годов. Они ничем не уступают новым образцам, когда речь идет о продаже по актуальному курсу. В случае отказа уполномоченных учреждений обслуживать клиента со старыми иностранными купюрами следует обратиться с жалобой в НБУ или правоохранительные органы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мошенники чаще всего подделывают номинал 100 долларов, останавливаясь на сериях до 2013 года выпуска. Такие купюры легче фальсифицировать из-за отсутствия современных элементов защиты, а именно синей ленты, 3D-голограмм и микропечати.

Также мы писали, что в Украине функционирует рынок "старых долларов". Скупщики ищут возможность приобрести валюту дешевле, зато продают дороже. Манипулировать стоимостью удается из-за сложности обмена долларов 1996 года выпуска.

НБУ доллар валюта обмен валют обмен
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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