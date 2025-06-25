Обмен валюты в июле — к какому курсу доллара и евро готовиться украинцам

Обменник валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Валютный рынок Украины подстраивается под внешние и внутренние факторы. Доллар постепенно дорожает в июне 2025 года, несмотря на стабильные колебания с марта, а евро стремительно движется вверх, обновляя исторические рекорды. Возникает вопрос, что будет с курсами валют в июле, учитывая наступление летнего сезона отпусков.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего украинцам ждать от курса доллара и евро в ближайшее время.

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Что будет с курсом доллара

С марта до первой половины июня 2025 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 41,08-41,75 грн/долл. Украинцы не ожидали, что показатели пересекут психологическую отметку в ближайшее время. Но во второй половине июня началось удорожание валюты и по состоянию на 24 число зафиксировался уровень 41,87 грн/долл.

По словам эксперта, на курс повлияли внутренние и внешние факторы. Первый — национальной валюты на рынке Украины больше, чем американской, то есть предложению не удается перекрывать спрос.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Второй фактор — были такие вещи, как выплата ОВГЗ, и эту гривну стремятся конвертировать в доллар. Третий — сейчас увеличился импорт, в том числе попытки закупить топливо. И что касается внешних тенденций, то пока не понятно, как и куда пойдет конфликт между Ираном и Израилем, будет ли перемирие", — отметил Плотников.

Экономист добавил, что тенденция к пересечению психологического уровня 42 грн/долл. в июле 2025 года будет. Но пока невозможно точно спрогнозировать, когда произойдет подорожание и возвращение показателей к январскому пику.

Чего ждать от курса евро

По состоянию на 24 июня евро стоило 1,16 долл. Это не исторический рекорд, потому что в начале прошлого десятилетия курс достигал 1,3 долл./евро. Но в Украине наблюдается планомерное движение показателей вверх: пик пришелся на понедельник, 23 июня, когда официальный курс гривны к евро составлял 48,20 грн. Это результат реакции Европы на события в мире.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Экономика ЕС готова восстанавливаться, она живо реагирует на пошлины, которые вводит Дональд Трамп, и на участие США в событиях на Ближнем Востоке. Поэтому евро укрепляется по отношению к доллару, что отражается на курсовых показателях в Украине. Думаю, в июле будем иметь аналогичную тенденцию, валюта дешеветь не будет", — рассказал Алексей Плотников.

Украинцам стоит воздержаться от продажи евро, поскольку в ближайшее время резких колебаний курса не предвидится. С покупкой иностранных банкнот также не стоит спешить, разве что возникла потребность в наличных средствах (если планируете ехать за границу, например).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не рекомендуют покупать или продавать валюту на черном рынке. Именно там наибольшая вероятность получить фальшивые доллары. Плюс частные лица часто манипулируют курсами, дабы увеличить свою выгоду, ведь они не обязаны соблюдать нормы НБУ.

Также мы писали, что в Украине существуют проблемы с обменом долларов 1990-х годов выпуска. Финансовые учреждения могут отказать в обслуживании клиенту, который хочет продать 100 долларов 1996 года. Валюта старого образца до сих пор находится в обращении.