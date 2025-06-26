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Главная Экономика Надорванные доллары — с какими купюрами придется попрощаться

Надорванные доллары — с какими купюрами придется попрощаться

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 06:35
Доллары с надрывами — нужно ли украинцам выбрасывать поврежденные купюры
Надорванный доллар. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Какие доллары можно обменять Какую валюту не удастся продать Что еще нужно знать украинцам

Украинцы не могут обменять непригодные купюры, в частности сильно запятнанные или разорванные доллары. Финансовые учреждения обращают внимание на наличие надписей, штампов, грязи, надрывов и других признаков серьезного повреждения. Но если ваша наличность имеет надрезы, не спешите ее выбрасывать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, примут ли в обменнике надорванные деньги.

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Какие доллары можно обменять

Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103, признаком сильного износа/повреждения валюты являются разрывы бумаги на части. Такие доллары принимают только на инкассо, то есть для замены в иностранном банке-корреспонденте (платная услуга).

Действительно, если наличность полностью разорвана, ею не удастся воспользоваться. Но результат обмена зависит от масштаба проблемы: чем меньше длина надрезов, тем больше шансов, что купюру классифицируют как несильно поврежденную.

В приложении к Положению №1 говорится, что незначительными считаются надрывы/надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый. Тогда банкноту могут принять на обмен, поскольку ее состояние не препятствует замене на новенькую купюру.

Какую валюту не удастся продать

Финансовые учреждения должны соблюдать требования, установленные Национальным банком. В том числе относительно приема иностранных купюр с признаками сильного износа. Такими считаются деньги:

  • с поврежденными элементами дизайна и защиты;
  • с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
  • с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину банкноты;
  • с общими загрязнениями, включая такие, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
  • обожженные, трухлые;
  • с явными типографским недостатками.

Плюс обменять или сдать на инкассо не получится фальшивые доллары и образцы купюр с элементами рекламного характера. Уполномоченные участники рынка не согласятся принять валюту, намеренно поврежденную с целью совершения уголовного правонарушения или погашенную штампами. Также вне валютного рынка окажется наличность, изъятая НБУ из обращения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в некоторые дни недели выгоднее продавать или покупать доллары. Анализ динамики наличного курса в Украине показал, что пик стоимости валюты приходится на вторник и среду. Во второй половине недели, наоборот, начинается удешевление.

Также мы писали, что будет с курсом доллара и евро в июле 2025 года. Эксперт назвал внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование курсовых показателей. Украинцам не стоит волноваться за резкую девальвацию национальной валюты.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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