Доллары со звездочкой на OLX — сколько можно заработать на нестандартных купюрах

Долларовые купюры. Фото: Pexels

Украинцы могут заработать на иностранных купюрах, продавая их коллекционерам. Некоторые банкноты доллара принесут владельцам гораздо больше, чем в случае обычного обмена. Но нужно, чтобы наличные деньги имели специальную маркировку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой доход могут принести "ошибочные" доллары.

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Доллары со звездочкой на OLX

Если найдете в долларовых сбережениях купюру со звездочкой возле серийного номера, не спешите ее сдавать в обменник или тратить. Такую банкноту выгоднее продать в интернете коллекционеру. Немало объявлений подобного характера опубликовали на специализированном портале OLX.

Например, пользователь из Киева предложил купить 1 доллар 1999 года за 250 грн. Цена объясняется давностью выпуска и звездочкой возле серийного номера. Если бы владелец продал банкноту в обменнике, то получил бы за нее ориентировочно 43 грн (по наличному курсу по состоянию на начало июля 2025 года).

Купюра номиналом 1 доллар. Фото: скриншот/OLX

А в Сумах пользователь портала продавал банкноту номиналом 100 долларов 2021 года за 6 143 грн. Во-первых, присутствует звездочка на лицевой стороне купюры. Во-вторых, комбинация цифр содержит четыре нуля. А красивый серийный номер — еще один признак, увеличивающий реальную стоимость иностранной валюты.

Купюра номиналом 100 долларов. Фото: скриншот/OLX

Маркировка появляется на наличных деньгах не случайно. Звездочкой обозначают деньги, напечатанные на замену поврежденным банкнотам. Ведь при производстве не удается избежать ошибок, каким бы высокотехнологичным ни было оборудование или технология.

Когда возникает необходимость заместить купюру, в ее дизайн добавляют звездочку, дабы не нарушать последовательность серийных номеров. А выпуск наличных с одинаковой комбинацией не допускается.

Важно уточнить, что наличие символа никак не влияет на номинальную стоимость банкноты. Ее продают/покупают по актуальному курсу. Лишь коллекционеры могут предложить больше, поскольку считают такие деньги инвестиционным активом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут купить фальшивые доллары на черном рынке. Проверить купюры на подлинность несложно. Нужно обратить внимание на цвет банкноты, качество печати, элементы защиты, водяные знаки, текстуру бумаги и др.

Также мы писали, подлежат ли обмену доллары 2002 года выпуска. Национальный банк заверил, что все купюры, выпущенные после 1914 года, являются действительными платежными средствами. Так что их должны обменивать без ограничений и дополнительных правил.