Пересечение границы с деньгами — какую валюту могут забрать и как избежать конфискации

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Транспортируя валюту из Украины за границу, стоит быть готовым к потенциальным проблемам. Таможенники изымают наличные деньги в некоторых случаях. Но это не единственная плохая новость, ведь кроме конфискации предусмотрены большие штрафные санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую валюту могут забрать на границе.

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Проблем не возникнет при условии соблюдения установленных законов и норм. Украинцы должны знать об обязанности декларирования валютных ценностей при пересечении границы. По информации на сайте Государственной таможенной службы, от граждан требуют оформления конкретного документа. Но только при наличии определенной суммы.

"Письменное декларирование необходимо лишь в случае перемещения валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро", — отметили специалисты.

Получается, если перевозить через границу до 10 000 евро, можно избежать бумажной бюрократии. Возникает вопрос, в каком случае деньги подлежат конфискации? Случается, что человек умышленно скрывает от контролирующего органа факт транспортировки валютных ценностей. Если таможенники подтвердят попытку провезти наличные вне контроля, они изымут всю сумму.

Эта норма распространяется на любую валюту: гривну, доллар, евро, фунт стерлингов, злотый, юань, швейцарский франк и другие. Все равно произойдет перерасчет на евро в соответствии с актуальным официальным курсом, установленным НБУ.

Для минимизации рисков рекомендуется иметь при себе подтверждающие документы об источниках происхождения средств:

платежные инструкции на выдачу наличных в кассе банка;

квитанции о снятии в банкомате;

квитанции об осуществлении валютно-обменных операций.

Документы требуют только на сумму превышения установленного лимита, то есть более 10 000 евро в эквиваленте (не касается граждан-нерезидентов). Если таможенники заметят непреднамеренное уклонение от декларирования, то могут наложить штрафную санкцию в размере 20%. Лучший способ избежать конфискации — держать крупные суммы на банковских карточках.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев ждет суровое наказание за изготовление, хранение и распространение фальшивых наличных денег. Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет. Это зависит от суммы подделки и других обстоятельств дела.

Также мы писали, что за 20 лет дизайн долларовых купюр ощутимо изменился. Новая серия банкнот получила современные элементы защиты, другой материал для бумаги. Зеленый цвет заменили на синий, а размер купюр некоторых номиналов уменьшили для удобства.