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Головна Економіка Проблеми неминучі — які купюри євро не треба зберігати українцям

Проблеми неминучі — які купюри євро не треба зберігати українцям

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 18:15
Від цих купюр євро будуть проблеми — за яку валюту доведеться поплатитися
Банкнота 100 євро. Фото: НБУ/Flickr

Українцям доведеться поплатитися за фальшиві євро. Закон передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, зберігання, транспортування тощо підроблених купюр будь-якого номіналу. Навіть якщо несправжня банкнота потрапила в руки випадково, вона притягне чимало проблем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр євро потрібно позбутися прямо зараз.

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Відповідальність за фальшиві гроші

Покарання передбачене за статтею 199 Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років за:

  • виготовлення фальсифікованої готівки;
  • зберігання;
  • придбання;
  • перевезення;
  • пересилання;
  • ввезення в Україну.

Кінцевою метою вказаних дій має бути використання підроблених банкнот при продажу товарів чи для збуту іншим громадянам. У випадку повторного порушення або фальсифікації валюти у великому розмірі (понад 302 800 грн) термін ув’язнення збільшується до 5-10 років з конфіскацією майна.

"Дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі (понад 605 600 грн), караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться в ККУ.

Очевидно, за спробу використати в розрахунковій операції фальшиві банкноти, випадково придбані на чорному ринку або в обмінному пункті, фізичним особам не загрожує кримінальна відповідальність. Вона настає при умисному незаконному умислі.

Що робити з підробкою

Тримати фальсифікат у заощадженнях немає сенсу. Потрібно негайно позбутися неплатіжних готівкових грошей. Але просто викинути у смітник, спалити чи змити в унітаз — погана ідеї. Якщо ви помітили ознаки підробки на банкнотах, варто звернутися до правоохоронних органів і заявити про факт злочину.

Як альтернатива, можна віддати іноземну валюту на перевірку в Національний банк (це безплатна процедура). У разі підтвердження неплатіжності НБУ вилучить всі валютні цінності і передасть для розслідування в поліцію. Спіймати злочинця допоможуть свідчення того, де відбувся обмін і хто саме продав фальшиву готівку.

Нагадаємо, курс євро в Україні продовжує бити рекорди. Громадяни цікавляться питанням, що робити зі своїми заощадженнями влітку 2025 року. Експерти рекомендують зосередити увагу на більш стабільних валютах, а купівлю євро тимчасово призупинити.

Також ми писали, чим замінити долар і євро у портфелі валют. Серед хороших альтернатив — швейцарський франк, канадський долар та японська єна. Ці валюти характеризуються стабільністю, надійністю, стійкістю до економічних зрушень.

євро валюта банкнота купюра фальсифікат
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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