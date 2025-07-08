Від цих купюр євро будуть проблеми — за яку валюту доведеться поплатитися

Проблеми неминучі — які купюри євро не треба зберігати українцям
Українцям доведеться поплатитися за фальшиві євро. Закон передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, зберігання, транспортування тощо підроблених купюр будь-якого номіналу. Навіть якщо несправжня банкнота потрапила в руки випадково, вона притягне чимало проблем.
Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр євро потрібно позбутися прямо зараз.
Відповідальність за фальшиві гроші
Покарання передбачене за статтею 199 Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років за:
- виготовлення фальсифікованої готівки;
- зберігання;
- придбання;
- перевезення;
- пересилання;
- ввезення в Україну.
Кінцевою метою вказаних дій має бути використання підроблених банкнот при продажу товарів чи для збуту іншим громадянам. У випадку повторного порушення або фальсифікації валюти у великому розмірі (понад 302 800 грн) термін ув’язнення збільшується до 5-10 років з конфіскацією майна.
"Дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі (понад 605 600 грн), караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться в ККУ.
Очевидно, за спробу використати в розрахунковій операції фальшиві банкноти, випадково придбані на чорному ринку або в обмінному пункті, фізичним особам не загрожує кримінальна відповідальність. Вона настає при умисному незаконному умислі.
Що робити з підробкою
Тримати фальсифікат у заощадженнях немає сенсу. Потрібно негайно позбутися неплатіжних готівкових грошей. Але просто викинути у смітник, спалити чи змити в унітаз — погана ідеї. Якщо ви помітили ознаки підробки на банкнотах, варто звернутися до правоохоронних органів і заявити про факт злочину.
Як альтернатива, можна віддати іноземну валюту на перевірку в Національний банк (це безплатна процедура). У разі підтвердження неплатіжності НБУ вилучить всі валютні цінності і передасть для розслідування в поліцію. Спіймати злочинця допоможуть свідчення того, де відбувся обмін і хто саме продав фальшиву готівку.
Нагадаємо, курс євро в Україні продовжує бити рекорди. Громадяни цікавляться питанням, що робити зі своїми заощадженнями влітку 2025 року. Експерти рекомендують зосередити увагу на більш стабільних валютах, а купівлю євро тимчасово призупинити.
Також ми писали, чим замінити долар і євро у портфелі валют. Серед хороших альтернатив — швейцарський франк, канадський долар та японська єна. Ці валюти характеризуються стабільністю, надійністю, стійкістю до економічних зрушень.
Читайте Новини.LIVE!