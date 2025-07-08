От этих купюр евро будут проблемы — за какую валюту придется поплатиться

Банкнота 100 евро. Фото: НБУ/Flickr

Украинцам придется поплатиться за фальшивые евро. Закон предусматривает уголовную ответственность за изготовление, хранение, транспортировку и т.д. поддельных купюр любого номинала. Даже если ненастоящая банкнота попала в руки случайно, она привлечет немало проблем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр евро нужно избавиться прямо сейчас.

Реклама

Читайте также:

Ответственность за фальшивые деньги

Наказание предусмотрено по статье 199 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет за:

изготовление фальсифицированной наличности;

хранение;

приобретение;

перевозку;

пересылку;

ввоз в Украину.

Конечной целью указанных действий должно быть использование поддельных банкнот при продаже товаров или для сбыта другим гражданам. В случае повторного нарушения или фальсификации валюты в крупном размере (более 302 800 грн) срок заключения увеличивается до 5-10 лет с конфискацией имущества.

"Действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (свыше 605 600 грн), наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", — говорится в УКУ.

Очевидно, за попытку использовать в расчетной операции фальшивые банкноты, случайно приобретенные на черном рынке или в обменном пункте, физическим лицам не грозит уголовная ответственность. Она наступает при умышленном незаконном умысле.

Что делать с подделкой

Держать фальсификат в сбережениях нет смысла. Нужно немедленно избавиться от неплатежных наличных денег. Но просто выбросить в мусорку, сжечь или смыть в унитаз — плохая идея. Если вы заметили признаки подделки на банкнотах, стоит обратиться в правоохранительные органы и заявить о факте преступления.

Как альтернатива, можно отдать иностранную валюту на проверку в Национальный банк (это бесплатная процедура). В случае подтверждения неплатежности НБУ изымет все валютные ценности и передаст для расследования в полицию. Поймать преступника помогут показания того, где состоялся обмен и кто именно продал фальшивую наличность.

Напомним, курс евро в Украине продолжает бить рекорды. Граждане интересуются вопросом, что делать со своими сбережениями летом 2025 года. Эксперты рекомендуют сосредоточить внимание на более стабильных валютах, а покупку евро временно приостановить.

Также мы писали, чем заменить доллар и евро в портфеле валют. Среди хороших альтернатив — швейцарский франк, канадский доллар и японская иена. Эти валюты характеризуются стабильностью, надежностью, устойчивостью к экономическим сдвигам.