От этих купюр евро будут проблемы — за какую валюту придется поплатиться

Проблемы неизбежны — какие купюры евро не нужно хранить украинцам
Украинцам придется поплатиться за фальшивые евро. Закон предусматривает уголовную ответственность за изготовление, хранение, транспортировку и т.д. поддельных купюр любого номинала. Даже если ненастоящая банкнота попала в руки случайно, она привлечет немало проблем.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр евро нужно избавиться прямо сейчас.
Ответственность за фальшивые деньги
Наказание предусмотрено по статье 199 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет за:
- изготовление фальсифицированной наличности;
- хранение;
- приобретение;
- перевозку;
- пересылку;
- ввоз в Украину.
Конечной целью указанных действий должно быть использование поддельных банкнот при продаже товаров или для сбыта другим гражданам. В случае повторного нарушения или фальсификации валюты в крупном размере (более 302 800 грн) срок заключения увеличивается до 5-10 лет с конфискацией имущества.
"Действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (свыше 605 600 грн), наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", — говорится в УКУ.
Очевидно, за попытку использовать в расчетной операции фальшивые банкноты, случайно приобретенные на черном рынке или в обменном пункте, физическим лицам не грозит уголовная ответственность. Она наступает при умышленном незаконном умысле.
Что делать с подделкой
Держать фальсификат в сбережениях нет смысла. Нужно немедленно избавиться от неплатежных наличных денег. Но просто выбросить в мусорку, сжечь или смыть в унитаз — плохая идея. Если вы заметили признаки подделки на банкнотах, стоит обратиться в правоохранительные органы и заявить о факте преступления.
Как альтернатива, можно отдать иностранную валюту на проверку в Национальный банк (это бесплатная процедура). В случае подтверждения неплатежности НБУ изымет все валютные ценности и передаст для расследования в полицию. Поймать преступника помогут показания того, где состоялся обмен и кто именно продал фальшивую наличность.
Напомним, курс евро в Украине продолжает бить рекорды. Граждане интересуются вопросом, что делать со своими сбережениями летом 2025 года. Эксперты рекомендуют сосредоточить внимание на более стабильных валютах, а покупку евро временно приостановить.
Также мы писали, чем заменить доллар и евро в портфеле валют. Среди хороших альтернатив — швейцарский франк, канадский доллар и японская иена. Эти валюты характеризуются стабильностью, надежностью, устойчивостью к экономическим сдвигам.
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