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Главная Экономика Виды иностранных купюр — какую валюту украинцы находят в кошельке

Виды иностранных купюр — какую валюту украинцы находят в кошельке

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 18:20
Три вида иностранных купюр — какой бывает валюта и что с ней делать украинцам
Доллары и евро в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут владеть разной валютой. Национальный банк назвал несколько видов иностранных банкнот, которые встречаются в обращении. Но не всеми ими получится воспользоваться. Отличить виды валюты друг от друга можно по особым внешним признакам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие иностранные купюры находятся в обращении и что с ними могут сделать украинцы.

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Какой бывает иностранная валюта

Согласно разделению НБУ, наличные банкноты бывают трех видов:

  • подлинные;
  • сильно изношенные или поврежденные;
  • фальшивые.

Ненастоящие деньги определяются по отсутствию элементов защиты и другим нетипичным признакам дизайна. Такую валюту необходимо передать регулятору на исследование, а после подтверждения неплатежеспособности ее отдают в полицию для расследования. Понятно, что фальшивыми купюрами невозможно рассчитаться.

"Со всеми без исключения настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны осуществлять валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных)", — уточнили в НБУ. То есть их можно использовать в расчетах и других финансовых операциях.

Іноземні купюри
Виды иностранных купюр. Фото: НБУ

Что касается изношенной наличности, то она подлежит транспортировке в иностранный банк-корреспондент для замены на новую. Украинцы могут заказать услугу инкассо, заплатив комиссию. Определить сильно поврежденные деньги легко, поскольку регулятор обнародовал признаки такой валюты:

  • порванные или разрезанные на части;
  • обожженные и гнилые;
  • с печатными недостатками или измененными элементами дизайна;
  • с другим цветом бумаги;
  • загрязненные более чем на 50% площади (пятна видимы в ультрафиолетовых лучах).

Если валюта несильно повреждена, ее должны принимать для расчетов и на обмен. К признакам легкого износа относятся локальные потертости, потеря бумагой жесткости, пятна и надрывы, не превышающие установленный лимит по количеству.

Что происходит с курсом евро в июле

Ранее мы рассказывали, что европейская валюта столкнулась с глобальным трендом. Подорожание в Украине связано с несколькими факторами, в основном внешними. Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило рассказал в эфире Ранок.LIVE, почему курс евро настолько поднялся в июле 2025 года.

"Из-за нестабильности политики США происходит глобальное бегство к региональным валютам. Украина сейчас под влиянием евро. Плюс ажиотажный спрос на иностранную валюта традиционно связан с летним сезоном, когда люди больше ездят за границу", — констатировал эксперт.

Он отметил, что мировой тренд будет продолжаться в июле. Поэтому украинцам не рекомендуют покупать евро, поскольку сейчас как раз пик стоимости. Зато доллар фактически стоит на месте, не пересекая психологическую отметку 42 грн. Американская валюта продолжит дешеветь по отношению к европейской.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для замены сильно изношенных купюр существует услуга инкассо, которая предполагает транспортировку купюр в иностранный банк-корреспондент. Это недешево, поскольку финансовые учреждения должны компенсировать расходы на логистику.

Также мы писали, какую валюту могут конфисковать в украинцев на границе. Проблемы возникнут с незадекларированной наличностью на сумму более 10 000 евро в эквиваленте. Умышленное уклонение от письменного декларирования грозит штрафом и изъятием денег.

НБУ доллар евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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