Курс євро в Україні — що відбувається з валютою і куди варто вкладати гроші

Купюри євро. Фото: Pexels

Українці довгий час слідкують за коливаннями курсу євро. Причини послаблення гривні до європейської валюти як внутрішні, так і зовнішні. Постає питання, чому дорожчання призупинилося і що робити нашим громадянам із валютними заощадженнями.

Про це розповів доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ефірі Ранок.LIVE.

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Що відбувається з курсом євро в Україні

Станом на 9 липня 2025 року офіційний курс гривні до євро перебуває на рівні 49,05 грн. Пік вартості спостерігали 2 липня, коли показник зафіксувався на 49,5 грн/євро, а курс продажу на готівковому ринку перетнув психологічну межу в 50 грн/євро.

За словами експерта, відбулося поєднання різних чинників. Перший — інфляція у травні становила 15,9% річних, що не могло не відбитися на курсі гривні до провідних валют. Другий — країни почали втікати від долара через непередбачувану політику президента США Дональда Трампа.

"З огляду на нестабільність політики США відбувається глобальна втеча до регіональних валют. Ми прибуваємо в Європейському регіоні, тому Україна зараз під впливом євро. Плюс ажіотажний попит на іноземну валюта традиційно пов'язаний з літнім сезоном, коли люди більше їздять за кордон", — констатував Ярослав Жаліло.

Поєднання цих чинників привело до того, що вартість долара фактично стоїть на місці чи навіть поступово знижується. А євро демонструє планомірне дорожчання і зміцнення, це буквально світовий тренд.

Куди українцям вкладати гроші

Економіст зауважив: можна грати на валютному ринку, можна шукати вигоду в цінних металах. Але потрібно чітко відстежувати, коли купувати і продавати свої активи, аби заробити максимум. Оскільки євро у липні 2025 року перебуває на піку, купувати цю валюту для заощаджень нераціонально.

"В довгостроковій перспективі варто певну частину коштів тримати в доларах, хоча валюта не буде стійкою найближчі декілька років. Слід диверсифікувати кошик: мати євро, трохи відкласти на банківські депозити. Банки запровадили стовідсоткове гарантування депозитів населення на період війни, тому це убезпечений внесок", — зауважив спікер.

Інший альтернативний варіант — придбати облігації внутрішньої державної позики під високий відсоток. Але слід пам’ятати, що будь-який спосіб заощадження має обмежену ліквідність. Українці живуть у часи нестабільності, тому не завадить мати гривню на випадок непередбачуваних ситуацій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть конфіскувати валютні цінності під час перетину державного кордону. Це передбачено у випадку умисного ухилення від митного декларування. Плюс порушникам доведеться заплатити чималий штраф.

Також ми писали, що Болгарія заявила про намір використовувати євро як офіційну грошову одиницю. Це знаменує завершення ретельного процесу вступу держави у склад Європейського Союзу і дозволить отримати низку економічних переваг.