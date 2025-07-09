Курс евро в Украине — что происходит с валютой и куда стоит вкладывать деньги

Купюры евро. Фото: Pexels

Украинцы долгое время следят за колебаниями курса евро. Причины ослабления гривны к европейской валюте как внутренние, так и внешние. Возникает вопрос, почему удорожание приостановилось и что делать нашим гражданам с валютными сбережениями.

Об этом рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эфире Ранок.LIVE.

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Что происходит с курсом евро в Украине

По состоянию на 9 июля 2025 года официальный курс гривны к евро находится на уровне 49,05 грн. Пик стоимости наблюдали 2 июля, когда показатель зафиксировался на 49,5 грн/евро, а курс продажи на наличном рынке пересек психологическую черту в 50 грн/евро.

По словам эксперта, произошло сочетание различных факторов. Первый — инфляция в мае составила 15,9% годовых, что не могло не отразиться на курсе гривны к ведущим валютам. Второй — страны начали бежать от доллара из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа.

"Ввиду нестабильности политики США происходит глобальное бегство к региональным валютам. Мы прибываем в Европейском регионе, поэтому Украина сейчас под влиянием евро. Плюс ажиотажный спрос на иностранную валюта традиционно связан с летним сезоном, когда люди больше ездят за границу", — констатировал Ярослав Жалило.

Сочетание этих факторов привело к тому, что стоимость доллара фактически стоит на месте или даже постепенно снижается. А евро демонстрирует планомерное удорожание и укрепление, это буквально мировой тренд.

Куда украинцам вкладывать деньги

Экономист отметил: можно играть на валютном рынке, можно искать выгоду в ценных металлах. Но нужно четко отслеживать, когда покупать и продавать свои активы, дабы заработать максимум. Поскольку евро в июле 2025 года находится на пике, покупать эту валюту для сбережений нерационально.

"В долгосрочной перспективе стоит определенную часть денег держать в долларах, хотя валюта не будет устойчивой ближайшие несколько лет. Следует диверсифицировать корзину: иметь евро, немного отложить на банковские депозиты. Банки ввели стопроцентное гарантирование депозитов населения на период войны, поэтому это безопасный вклад", — отметил спикер.

Другой альтернативный вариант — приобрести облигации внутреннего государственного займа под высокий процент. Но следует помнить, что любой способ сбережения имеет ограниченную ликвидность. Украинцы живут во времена нестабильности, поэтому не помешает иметь гривну на случай непредвиденных ситуаций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут конфисковать валютные ценности при пересечении государственной границы. Это предусмотрено в случае умышленного уклонения от таможенного декларирования. Плюс нарушителям придется заплатить немаленький штраф.

Также мы писали, что Болгария заявила о намерении использовать евро в качестве официальной денежной единицы. Это знаменует завершение тщательного процесса вступления государства в состав Европейского Союза и позволит получить ряд экономических преимуществ.