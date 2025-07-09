Виїзд з України — у кого можуть вилучити готівку в липні та які чекають штрафи

Купюри євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Подорожуючи світом, потрібно мати готівку. Але виїзд за кордон може супроводжуватися проблемами, зокрема конфіскацією валютних цінностей. Це відбувається з українцями, які не знають про правила декларування готівкових грошей, чим наражають себе на немаленький штраф.

Сайт Новини.LIVE розповідає, у кого можуть забрати валюту на кордоні в липні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Що треба робити з грошима на кордоні

Чи будуть в українців проблеми, залежить від транспортованої суми. Згідно з інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, громадянам дозволяється перетинати кордон без обмежень із валютними цінностями до 10 000 євро в еквіваленті. Якщо сума більша, необхідно її задекларувати.

"Без письмового декларування митному органу, фізичні особи можуть переміщувати через кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує еквівалент 10 000 євро", — зазначили фахівці.

Вимога поширюється на гривню, долар, євро, фунт стерлінгів, злотий та інші валюти. Перерахунок відбувається за офіційним курсом, установленим Національний банком на дату виїзду громадянина за кордон. Натомість лімітів щодо максимальної суми для вивозу з України немає.

Здійснивши декларування, людина може виїхати без обмежень. У протилежному випадку порушнику загрожує штраф і конфіскація валютних цінностей.

Як карають за недекларування валюти

Покарання прописане в законі "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил":

фінансове стягнення в розмірі 20% суми перевищення;

санкція в розмірі 100% суми — за умисне приховування валюти чи спробу провезти її поза митним контролем.

Рекомендується не вивозити з України готівку в таких великих сумах. Краще тримати гроші на банківських рахунках — валюта на картках не підпадає під обмеження, тому жодних питань у митників щодо декларування не виникне.

Пам’ятайте, що на кордоні можуть вимагати документальне підтвердження джерел походження коштів, точніше, суми перевищення ліміту 10 000 євро. Бажано мати при собі платіжні інструкції на видачу готівки в касі, квитанції про зняття коштів у банкоматі чи довідки про обмін валюти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть замінити долар і євро іншими валютами, більш стабільними та надійними, коли йде мова про заощадження. Хорошими альтернативами є швейцарський франк, канадський долар та японська єна.

Також ми писали, що ПриватБанк пропонує клієнтам послугу інкасо — заміни пошкодженої валюти в іноземній фінансовій установі. Але доведеться заплатити 10% від суми обміну. Тобто з кожної 1000 доларів банк забирає 100 доларів оплати.