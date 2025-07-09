Выезд из Украины — у кого могут изъять наличные в июле и какие ждут штрафы

Купюры евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Путешествуя по миру, нужно иметь наличные деньги. Но выезд за границу может сопровождаться проблемами, в частности конфискацией валютных ценностей. Это происходит с украинцами, которые не знают о правилах декларирования наличных денег, чем подвергают себя немаленькому штрафу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, у кого могут забрать валюту на границе в июле 2025 года.

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Будут ли в украинцев проблемы, зависит от транспортируемой суммы. Согласно информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, гражданам разрешается пересекать границу без ограничений с валютными ценностями до 10 000 евро в эквиваленте. Если сумма больше, необходимо ее задекларировать.

"Без письменного декларирования таможенному органу, физические лица могут перемещать через границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей эквивалент 10 000 евро", — отметили специалисты.

Требование распространяется на гривну, доллар, евро, фунт стерлингов, злотый и другие валюты. Пересчет происходит по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату выезда гражданина за границу. Зато лимитов по максимальной сумме для вывоза из Украины нет.

Осуществив декларирование, человек может выехать без ограничений. В противном случае нарушителю грозит штраф и конфискация валютных ценностей.

Как наказывают за недекларирование валюты

Наказание прописано в законе "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил":

финансовое взыскание в размере 20% суммы превышения;

санкция в размере 100% суммы — за умышленное сокрытие валюты или попытку провезти ее вне таможенного контроля.

Рекомендуется не вывозить из Украины наличные в таких крупных суммах. Лучше держать деньги на банковских счетах — валюта на карточках не подпадает под ограничения, поэтому никаких вопросов у таможенников по декларированию не возникнет.

Помните, что на границе могут потребовать документальное подтверждение источников происхождения средств, точнее, суммы превышения лимита 10 000 евро. Желательно иметь при себе платежные инструкции на выдачу наличных в кассе, квитанции о снятии денег в банкомате или справки об обмене валюты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заменить доллар и евро другими валютами, более стабильными и надежными, когда речь идет о сбережениях. Хорошими альтернативами являются швейцарский франк, канадский доллар и японская иена.

Также мы писали, что ПриватБанк предлагает клиентам услугу инкассо — замены поврежденной валюты в иностранном финансовом учреждении. Но придется заплатить 10% от суммы обмена. То есть с каждой 1000 долларов банк забирает 100 долларов оплаты.