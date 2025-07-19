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Главная Экономика Номиналы доллара — какие купюры нужно брать в обменниках

Номиналы доллара — какие купюры нужно брать в обменниках

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:45
Купюры доллара — какие номиналы американской валюты следует покупать украинцам
Купюра 100 долларов. Фото: НБУ/Flickr

Если вы регулярно покупаете американскую валюту для сбережений или расчетов, то не помешает узнать, какие купюры доллара лучше использовать в конкретных случаях. Часто украинцам продают номинал 100 долларов, но его не всегда удобно брать в путешествия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие номиналы долларов должны быть у покупателей валюты.

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Какие купюры лучше покупать украинцам

Ответ на вопрос зависит от потребностей человека. Например, если ваша цель — держать валютные сбережения, лучше накапливать номинал 100 долларов — самый большой среди существующих в американской финансовой системе. Обменники и банки отдадут купюры без проблем, их легче хранить и понадобится меньше места в сейфе.

С другой стороны, если планируете поездку за границу, стоит запастись более мелкими номиналами — от 1 до 50 долларов, а также центами. Ими удобно рассчитываться за покупки в магазинах и заведениях, оплачивать проезд в общественном транспорте и др. Часть денег можно положить на банковский счет, а остальные разменять на мелкие купюры.

Еще один момент — крупные покупки. Когда нужно заплатить за бытовую технику, транспортное средство или даже недвижимость, никто не дает банкноты по 10 долларов. В таких случаях пригодится самый большой номинал, поэтому учитывайте собственные потребности, заказывая валюту в обменнике.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

В конце июля 2025 года гривна немного укрепилась по отношению к доллару. Официальный курс, рассчитанный НБУ на понедельник, 21 июля, зафиксировался на уровне 41,75 грн/долл. Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать на валютном рынке в ближайшее время.

"Нацбанк удерживает курс доллара, имея самые большие золотовалютные запасы. Не будет существенной девальвации доллара или значительного укрепления. Колебания — в пределах 41-42 грн/долл. Возможно, будет немного сильнее укрепления, на 50 копеек, но точно не выше", — отметил Несходовский.

Иными словами, украинцам не стоит бежать в обменные пункты за валютой после каждого незначительного колебания в паре доллар-евро, надеясь на дальнейшее подорожание. Рядовые граждане, а также импортеры с экспортерами могут спокойно планировать деятельность с наименьшими финансовыми рисками в июле 2025 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не стоит хранить валюту в очевидных местах. Грабители в первую очередь ищут деньги в шкафах, на книжных полках, в ящиках. Плюс не рекомендуют держать иностранные купюры в местах с повышенной влажностью, чтобы не распространять плесень.

Также мы писали, что Национальный банк различает три вида иностранных купюр — сильно изношенные, настоящие и поддельные. Только платежной наличностью удастся рассчитаться, а остальные банкноты придется отдать на инкассо или для проведения расследования.

доллар валюта обменники обмен валют банкнота
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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