Валютні коливання — як зміниться курс долара та чи перевищить євро 50 гривень

Люди передають долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Останніми днями на валютному ринку спостерігається укріплення долара відносно гривні. Станом на 17 липня середній курс продажу долара зріс ще на 5 копійок, до 42,05 гривень. Курс євро при цьому дещо знизився — до 49 гривень. В обмінниках долар можна купити в середньому по 41,55 грн, а євро — по 48,00 гривень.

Новини.LIVE розбиралися, в яку валюту зараз потрібно вкладатися, щоб заощадити, і чи продовжить долар зміцнюватися найближчим часом.

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Що відбувається з доларом

Попри те, що на валютному ринку спостерігаються незначні коливання у парі долар-євро, українцям не слід відразу йти в обмінники та купувати американську валюту, сподіваючись, на її подальше зростання, переконаний керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський.

За його словами, саме завдяки жорсткій політиці Нацбанку в Україні не спостерігається великих валютних коливань.

"Нацбанк утримує нині курс долара, маючи найбільші золото-валютні запаси, і це правильно. Тобто не буде суттєвої девальвації долара і не буде суттєвого укріплення. Коливання будуть в межах 41-42 гривні за долар. Можливо, буде трохи сильніше укріплення, на 50 копійок, але точно не вище. Але в цілому коливання будуть у межах саме 41-42 гривні за долар", — зазначив Несходовський.

За його словами, це дає можливість імпортерам та експортерам спокійно планувати свою діяльність з найменшими валютними ризиками, що в цілому позитивно відіб'ється на українському ринку.

Що відбувається з євро

За прогнозом економіста, найближчим часом євро навряд чи перетне психологічну позначку у 50 гривень.

"Інша ситуація з євро. Щодо цієї європейської валюти ми коливаємося відповідно до того, як змінюється співвідношення долар-євро на світовому ринку. А там відбувається послаблення долара. Відповідно, євро до американської валюти зростає. Саме тому ми останнім часом спостерігаємо зростання європейської валюти. Однак найближчим часом ми не побачимо перетину 50 гривень за євро", — додав економіст.

У що ж можна вкладати кошти найближчим часом

Якщо у людини вже є заощадження у різних валютах, то станом на зараз не потрібно, на думку Несходовського, кардинально змінювати свій валютний кошик.

"Я рекомендую, якщо вже є значні заощадження, тримати їх у різних валютних кошиках. Так, є загальна тенденція на послаблення долара до інших валют. Однак, враховуючи, що ми не спостерігаємо піке долара, то його відсоток у загальному переліку заощаджень можна зменшити, проте не набагато, відсотків на 20", — зазначив економіст.

Він також додав, що коли йдеться про євро, то значних коливань не буде, доходи по таких депозитах достатньо низькі. Тому зараз вкладатися сильно у цю валюту немає сенсу. За словами експерта, найбільш дохідними є ОВДП — 14-15% річних. Тому є сенс розглянути саме облігації, як можливе джерело доходу.

Раніше ми писали, що у липні 2025 року українці можуть мати труднощі при використанні деяких доларових купюр. Варто звертати увагу на їхній зовнішній вигляд та рік випуску, адже не всі банкноти приймаються однаково.

Також ми розповідали, що в обігу є долари різних серій і номіналів, а також із часом їхній дизайн змінювали для захисту від підробок. Старі й нові купюри легко розрізнити за зовнішністю.