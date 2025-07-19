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Главная Экономика Доллар или евро — чего ждать от курса и что лучше покупать

Доллар или евро — чего ждать от курса и что лучше покупать

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 06:32
Валютные колебания — как изменится курс доллара и превысит ли евро 50 гривен
Люди передают доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В последние дни на валютном рынке наблюдается укрепление доллара по отношению к гривне. По состоянию на 17 июля средний курс продажи доллара вырос еще на 5 копеек, до 42,05 грн. Курс евро при этом несколько снизился — до 49 гривен. В обменниках доллар можно купить в среднем по 41,55 грн, а евро — по 48,00 грн.

Новини.LIVE разбирались, в какую валюту сейчас нужно вкладываться, чтобы сэкономить, и продолжит ли доллар укрепляться в ближайшее время.

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Что происходит с долларом

Несмотря на то, что на валютном рынке наблюдаются незначительные колебания в паре доллар-евро, украинцам не следует сразу идти в обменники, и покупать американскую валюту, надеясь на ее дальнейший рост, убежден руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский.

По его словам, именно благодаря жесткой политике Нацбанка в Украине не наблюдается больших валютных колебаний.

"Нацбанк удерживает сейчас курс доллара, имея самые большие золото-валютные запасы, и это правильно. То есть не будет существенной девальвации доллара и не будет существенного укрепления. Колебания будут в пределах 41-42 гривны за доллар. Возможно, будет немного сильнее укрепление, на 50 копеек, но точно не выше. Но в целом колебания будут в пределах именно 41-42 гривны за доллар", — отметил Несходовский.

По его словам, это дает возможность импортерам и экспортерам спокойно планировать свою деятельность с наименьшими валютными рисками, что в целом положительно отразится на украинском рынке.

Что происходит с евро

По прогнозу экономиста, в ближайшее время евро вряд ли пересечет психологическую отметку в 50 гривен.

"Другая ситуация с евро. По отношению к этой европейской валюте мы колеблемся в соответствии с тем, как меняется соотношение доллар-евро на мировом рынке. А там происходит ослабление доллара. Соответственно, евро к американской валюте растет. Именно поэтому мы в последнее время наблюдаем рост европейской валюты. Однако в ближайшее время мы не увидим пересечения 50 гривен за евро", — добавил экономист.

Во что же можно вкладывать средства в ближайшее время

Если у человека уже есть сбережения в разных валютах, то по состоянию на сейчас не нужно, по мнению Несходовского, кардинально менять свою валютную корзину.

"Я рекомендую, если уже есть значительные сбережения, держать их в разных валютных корзинах. Да, есть общая тенденция на ослабление доллара к другим валютам. Однако, учитывая, что мы не наблюдаем пике доллара, то его процент в общем перечне сбережений можно уменьшить, однако не намного, процентов на 20", — отметил экономист.

Он также добавил, что когда речь идет о евро — то значительных колебаний не будет, доходы по таким депозитам достаточно низкие. Поэтому сейчас вкладываться сильно в эту валюту нет смысла. По словам эксперта, наиболее доходными являются ОВГЗ — 14-15% годовых. Поэтому есть смысл рассмотреть именно облигации как возможный источник дохода.

Ранее мы писали, что в июле 2025 года украинцы могут иметь трудности при использовании некоторых долларовых купюр. Стоит обращать внимание на их внешний вид и год выпуска, ведь не все банкноты принимаются одинаково.

Также мы рассказывали, что в обращении есть доллары разных серий и номиналов, а также со временем их дизайн меняли для защиты от подделок. Старые и новые купюры легко различить по внешности.

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Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
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