Не всі купюри долара приймають в Україні — якими грошима не скористатися в липні

Долари в руках. Фото: Pexels

В українців періодично виникають проблеми з обміном і використанням доларів. Не всі іноземні купюри вдасться застосувати за прямим призначенням у липні 2025 року. Потрібно звернути увагу на зовнішній вигляд банкноти і рік випуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара не приймуть в Україні у липні.

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Фальшиві та зношені долари

Згідно з розпорядженням Національного банку, фінансові установи зобов’язані приймати на обмін усі справжні купюри американської валюти, випущені після 1914 року. Не повинно бути жодних обмежень на використання купюр залежно від року емісії та серії. Порушникам загрожує великий штраф і втрата ліцензії (йдеться про обмінні пункти).

Натомість фальшиві гроші заборонено використовувати. В регуляторі зазначили, що рівень підроблення гривневих банкнот за результатами 2024 року помірно зріс і наблизився до значень 2021 року. Серед купюр американської валюти найчастіше фальсифікували номінали 100 і 50 доларів (90% та 9% відповідно).

"Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти Національний банк радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих пунктів обміну", — констатували в НБУ.

Сильно пошкоджену готівку також не приймають для розрахунків. Її можна тільки здати на інкасо — відправити в іноземний банк-кореспондент для заміни на нову. Послуга недешева, оскільки фінустанова повинна компенсувати свої витрати на логістику. Значно зношеними вважаються такі купюри долара:

розірвані (розрізані) на частини;

забруднені плямами, загальний розмір яких перевищує 50% площі банкноти;

обпалені, пропалені, трухлі;

з друкарськими недоліками;

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту.

Водночас незначне зношення не впливає на платіжність готівки, тому її зобов’язані приймати як оплату чи для обміну.

Чи тримати заощадження в доларах

Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло розповів в ефірі Ранок.LIVE, яку валюту краще обрати для заощаджень. За його словами, липень 2025 року — не найкращий час для купівлі євро, оскільки вартість перебуває на піку. Зате долари стабілізувалися, а згодом почнуть дорожчати.

"В довгостроковій перспективі частину коштів варто тримати в доларах, хоча валюта не буде стійкою найближчі декілька років. Слід диверсифікувати кошик: мати євро, трохи відкласти на банківські депозити", — зауважив Жаліло.

Він додав, що в період повномасштабної війни банки запровадили стовідсоткове гарантування депозитів населення, тому вкласти кошти — значить убезпечити їх. Проте існує альтернативний варіант — облігації внутрішньої державної позики. Їх реалізують під великі відсотки, тому дохід буде. Варто лише пам’ятати, що з часом ліквідність ОВДП може зменшитися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не варто зберігати долари в шафі, книжках чи старому одязі. Там першочергово перевіряють грабіжники. Плюс не рекомендується класти готівку в місця з підвищеною вологістю, оскільки це створює ідеальні умови для поширення цвілі.

Також ми писали, що Національний банк поділив іноземні купюри на три види: справжні, сильно зношені та фальшиві. Пошкоджену готівку можна здати на інкасо для заміни в іноземному банк, а фальсифікат треба віддати в НБУ для проведення дослідження.