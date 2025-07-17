Не все купюры доллара принимают в Украине — какими деньгами не воспользоваться в июле

Доллары в руках. Фото: Pexels

В украинцев периодически возникают проблемы с обменом и использованием долларов. Не все иностранные купюры удастся применить по прямому назначению в июле 2025 года. Нужно обратить внимание на внешний вид банкноты и год выпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара не примут в Украине в июле.

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Фальшивые и изношенные доллары

Согласно распоряжению Национального банка, финансовые учреждения обязаны принимать на обмен все настоящие купюры американской валюты, выпущенные после 1914 года. Не должно быть никаких ограничений на использование купюр в зависимости от года эмиссии и серии. Нарушителям грозит большой штраф и потеря лицензии (речь об обменных пунктах).

Зато фальшивые деньги запрещено использовать. В регуляторе отметили, что уровень подделки гривневых банкнот по результатам 2024 года умеренно вырос и приблизился к значениям 2021 года. Среди купюр американской валюты чаще всего фальсифицировали номиналы 100 и 50 долларов (90% и 9% соответственно).

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные пункты обмена", — констатировали в НБУ.

Сильно поврежденную наличность тоже не принимают для расчетов. Ее можно только сдать на инкассо — отправить в иностранный банк-корреспондент для замены на новую. Услуга недешевая, поскольку финучреждение должно компенсировать свои расходы на логистику. Значительно изношенными считаются такие купюры доллара:

разорванные (разрезанные) на части;

загрязненные пятнами, общий размер которых превышает 50% площади банкноты;

обожженные, прожженные, трухлые;

с типографскими недостатками;

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с поврежденными элементами дизайна и защиты.

Однако незначительный износ не влияет на платежность наличности, поэтому ее обязаны принимать в качестве оплаты или для обмена.

Держать ли сбережения в долларах

Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило рассказал в эфире Ранок.LIVE, какую валюту лучше выбрать для сбережений. По его словам, июль 2025 года — не лучшее время для покупки евро, поскольку стоимость находится на пике. Зато доллары стабилизировались, а впоследствии начнут дорожать.

"В долгосрочной перспективе часть денег стоит держать в долларах, хотя валюта не будет устойчивой ближайшие несколько лет. Следует диверсифицировать корзину: иметь евро, немного отложить на банковские депозиты", — отметил Жалило.

Он добавил, что в период полномасштабной войны банки ввели стопроцентное гарантирование депозитов населения, поэтому вложить средства — значит обезопасить их. Однако существует альтернативный вариант — облигации внутреннего государственного займа. Их реализуют под большие проценты, поэтому доход будет. Стоит только помнить, что со временем ликвидность ОВГЗ может уменьшиться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не стоит хранить доллары в шкафу, книгах или старой одежде. Там в первую очередь проверяют грабители. Плюс не рекомендуется класть наличные в места с повышенной влажностью, поскольку это создает идеальные условия для распространения плесени.

Также мы писали, что Национальный банк поделил иностранные купюры на три вида: настоящие, сильно изношенные и фальшивые. Поврежденную наличность можно сдать на инкассо для замены в иностранном банк, а фальсификат надо отдать в НБУ для проведения исследования.