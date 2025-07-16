Конфіскація доларів та євро — які іноземні купюри заберуть одразу в обмінниках

Долари в руках. Фото: Pexels

Українці можуть принести в обмінник далеко не всі долари чи євро. Якусь іноземну валюту не приймуть через стан і зовнішній вигляд, а деякі банкноти взагалі конфіскують.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара та євро вилучать одразу в обмінному пункті.

Реклама

Читайте також:

Яку валюту не приймуть в обміннику

Національний банк зобов’язав фінансові установи приймати на обмін іноземні банкноти будь-якого року випуску, починаючи з 1914-го. Учасникам ринку заборонено встановлювати обмеження на обмін валюти, обґрунтовуючи рішення давністю емісії чи дизайном. Інакше суб’єктам загрожує покарання — великий штраф або одразу позбавлення ліцензії.

Інша справа, якщо людина принесла в обмінник фальшиві банкноти. Працівники на касі одразу перевіряють гроші на справжність. Виявивши ознаки підроблення, готівку конфіскують і відправлять на дослідження в НБУ. Можна самостійно принести валюту в банк і замовити послугу перевірки.

"За результатами таких досліджень, що здійснюються безоплатно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються ініціатору дослідження", — повідомили в Національному банку.

Натомість фальсифікат вилучають без компенсації власнику. Далі гроші в установленому порядку відправляють в правоохоронні органи для проведення розслідувань.

Які купюри можна замінити

Якщо в обміннику відмовилися прийняти готівку через сильну зношеність, українці можуть замовити послугу інкасо в банку. Це означає, що гроші транспортують в іноземну фінустанову для заміни.

Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103, ознаками пошкодження є:

розриви на частини;

друкарські недоліки;

видалення елементів захисту чи дизайну;

зміна первісного кольору паперу;

локальні забруднення і плями;

обпалення.

За послугу інкасо доведеться заплатити, комісію встановлюють банки на власний розсуд. Зазвичай це певний відсоток (7-10%) від вартості транспортованої іноземної валюти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк поділяє іноземні купюри на три види: сильно пошкоджені, справжні та фальшиві. Таку готівку можна використовувати в розрахунках, віддавати на інкасо чи відправляти на дослідження в НБУ.

Також ми писали, в яких країнах можна розраховуватися євро. Ця валюта є офіційною в Австрії, Бельгії, на Кіпрі, в Хорватії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції та багатьох інших державах. У списку є країни, що не входять у склад ЄС.