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Главная Экономика Шансов ноль — какие доллары и евро конфискуют сразу в обменниках

Шансов ноль — какие доллары и евро конфискуют сразу в обменниках

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 16:10
Конфискация долларов и евро — какие иностранные купюры заберут сразу в обменниках
Доллары в руках. Фото: Pexels

Украинцы могут принести в обменник далеко не все доллары или евро. Какую-то иностранную валюту не примут из-за состояния и внешнего вида, а некоторые банкноты вообще конфискуют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара и евро изымут сразу в обменном пункте.

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Какую валюту не примут в обменнике

Национальный банк обязал финансовые учреждения принимать на обмен иностранные банкноты любого года выпуска, начиная с 1914-го. Участникам рынка запрещено устанавливать ограничения на обмен валюты, обосновывая решение давностью эмиссии или дизайном. Иначе субъектам грозит наказание — большой штраф или сразу лишение лицензии.

Другое дело, если человек принес в обменник фальшивые банкноты. Работники на кассе сразу проверяют деньги на подлинность. Обнаружив признаки подделки, наличные конфискуют и отправят на исследование в НБУ. Можно самостоятельно принести валюту в банк и заказать услугу проверки.

"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются инициатору исследования", — сообщили в Национальном банке.

Зато фальсификат изымают без компенсации владельцу. Далее деньги в установленном порядке отправляют в правоохранительные органы для проведения расследований.

Какие купюры можно заменить

Если в обменнике отказались принять наличные из-за сильной изношенности, украинцы могут заказать услугу инкассо в банке. Это означает, что деньги транспортируют в иностранное финучреждение для замены.

Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103, признаками повреждения являются:

  • разрывы на части;
  • типографские недостатки;
  • удаление элементов защиты или дизайна;
  • изменение первоначального цвета бумаги;
  • локальные загрязнения и пятна;
  • обжигание.

За услугу инкассо придется заплатить, комиссию устанавливают банки по собственному усмотрению. Обычно это определенный процент (7-10%) от стоимости транспортируемой иностранной валюты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк разделяет иностранные купюры на три вида: сильно поврежденные, настоящие и фальшивые. Такую наличность можно использовать в расчетах, отдавать на инкассо или отправлять на исследование в НБУ.

Также мы писали, в каких странах можно рассчитываться евро. Эта валюта является официальной в Австрии, Бельгии, на Кипре, в Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции и многих других государствах. В списке есть страны, не входящие в состав ЕС.

НБУ доллар евро валюта обменники обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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