Обмен доллара и евро — время ли покупать валюту в июле и что происходит с курсом

Доллары и евро в руках. Фото: НБУ/Flickr

На валютном рынке украинцы могут наблюдать незначительные колебания курсов доллара и евро, к которым уже успели привыкнуть за последние несколько месяцев. Пока американская валюта стабилизировалась в стоимости, европейская продолжает планомерно дорожать. Но психологический предел не пересекает в июле 2025 года.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, нужно ли людям покупать доллары и евро в ближайшее время.

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Держа сбережения в иностранной валюте, нужно диверсифицировать свой портфель, то есть поделить сумму на несколько мировых валют. В июле 2025 года не стоит кардинально менять подход к формированию корзины, заверил эксперт.

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"Я рекомендую держать сбережения в разных валютах. Есть общая тенденция на ослабление доллара. Однако мы не наблюдаем его пике, поэтому процент доллара в общем перечне сбережений можно уменьшить. Но не намного, процентов на 20", — уточнил Несходовский.

Что касается евро, то нет смысла покупать эту валюту по состоянию на июль, разве что существует потребность в наличных для расчетов за рубежом. Ближе к осени евро может сильно подешеветь, это повлечет частичную потерю ваших сбережений.

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Хорошей альтернативой, по мнению аналитика, являются облигации внутреннего государственного займа. Там доходность составляет 14-15% годовых, что позволяет рассматривать ОВГЗ как потенциально привлекательный источник дохода.

Что происходит с курсом доллара и евро

По состоянию на 23 июля 2025 года официальный курс гривны к доллару и евро, по расчетам Национального банка, находится на таком уровне:

курс доллара — 41,76 грн/долл;

курс евро — 48,86 грн/евро.

На наличном рынке американскую валюту продают по 41,70 грн/долл., а покупают — по 41,60 грн/долл. Евро в продаже пересекло психологический рубеж, достигнув показателя 49,10 грн. По мнению Ильи Несходовского, стоимость доллара будет колебаться на уровне 41-42 грн/долл. в ближайшее время, а евро не подорожает до 50 грн по официальному курсу НБУ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут покупать различные иностранные купюры в обменниках. Для сбережений лучше брать номинал 100 долларов, для расчетов за мелкие покупки подойдут банкноты от 1 доллара.

Также мы писали, что некоторые купюры доллара и евро конфискуют сразу в обменниках. Речь идет о фальшивых банкнотах, которыми запрещено пользоваться в Украине. Такую наличность сначала отправят на проверку в НБУ, а затем отдадут для расследования в полицию.