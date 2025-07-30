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Главная Экономика Польша и Франция поссорились из-за дизайна евро — что случилось

Польша и Франция поссорились из-за дизайна евро — что случилось

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 19:10
Новый дизайн купюры 20 евро — что не поделили Польша и Франция
Купюра 20 евро. Фото: кадр из видео

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует изменить дизайн купюр номиналом 20 евро в течение следующих нескольких лет. Один из рабочих вариантов — изобразить на наличных всемирно известную ученую Марию Склодовскую-Кюри. Однако Польша и Франция не смогли договориться о дизайне банкноты.

Об этом сообщило издание Euronews.

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ЕЦБ определился с двумя темами дизайна для финального отбора: "Европейская культура" и "Реки и птицы". Первый вариант имеет целью изобразить знаменитых фигур культуры/науки, которые сыграли важную роль в формировании европейской идентичности.

Купюру номиналом 20 евро должен украсить портрет двукратного лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри (в случае избрания именно тематики "Европейская культура"). По замыслу, она будет читать лекцию в комнате, окруженная тетрадями и книгами.

Проблема возникла с написанием имени ученой. ЕЦБ предложил вариант надписи "Marie Curie (Skłodowska)", считая такое решение компромиссным. Но в Польше решили, что отделение девичьей фамилии Склодовская или замена польского имени на французский аналог — это недооценка вклада Польши в европейскую историю.

"Мы обращаемся к различным историческим и лингвистическим источникам, чтобы определить наиболее подходящее обозначение. Рабочая форма "Мария Кюри (урожденная Склодовская)" призвана отразить двойной статус лауреата Нобелевской премии", — заявили в ЕЦБ.

Отметим, ученая родилась в Варшаве, однако образование получила в Париже, где и достигла больших высот в науке. В 1903 году Мария Склодовская-Кюри получила Нобелевскую премию по физике, в 1911 году — по химии.

Когда появятся новые купюры евро

Окончательный дизайн планируют выбрать в 2026 году. Затем понадобится еще несколько лет, прежде чем новые банкноты напечатают и выпустят в обращение. Очевидно, купюры евро со старым дизайном останутся действительным платежным средством во всем мире.

Кроме польско-французской ученой, на лицевой стороне банкнот хотят отобразить:

  • певицу Марию Каллас;
  • композитора Людвига ван Бетховена;
  • писателя Мигеля де Сервантеса;
  • художника Леонардо да Винчи;
  • активистку движения за мир Берту фон Саттнер.

На обороте напечатают изображения культурных событий или объектов. Конечно, Европейский центральный банк по результатам голосования жюри и общественности может остановить выбор на альтеративной тематике дизайна — "Реки и птицы".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в кошельках украинцев могут оказаться доллары старого образца, в частности выпущенные в 1996-2003 годах. Такие купюры очень часто отказываются обменивать из-за устаревших элементов защиты. Стоит избавиться от валюты, дабы не спровоцировать проблемы.

Также мы писали, что в Европе уже не выпускают купюры 500 евро — их перестали печатать из-за злоупотребления мошенниками. Плюс в нескольких странах ЕС больше не чеканят монеты номиналом 1 и 2 цента, но они остаются действующим платежным средством.

Польша деньги евро банкнота купюра
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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