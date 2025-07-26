В Україні приймають не всі купюри долара — що треба знати про обмін кожному

Долари старого зразка. Фото: Pexels

В українців можуть виникнути проблеми з обміном деяких купюр іноземної валюти. Не рекомендується купувати долари старого зразка, оскільки їх часто відмовляються обмінювати. Національний банк встановив заборону на такі рішення учасників ринку, але не всі фінансові установи дослухалися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не так із доларами старого зразка в Україні.

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Наші громадяни неодноразово стикалися з відмовою обмінників купувати американську валюту старого зразка. Йдеться про долари 1996, 2003 та 2006 років. Це аргументується відсутністю новітніх елементів захисту на купюрах, що ускладнює перевірку на справжність. Для клієнтів навіть встановлюють подвійні курси чи додаткову комісію, коли заходить мова про обмін старих доларів.

"Уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном та елементами захисту повністю відповідають зразкам/описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків, і не мають ознак сильного зношення", — констатували в НБУ.

Долари старого і нового зразка. Фото: кадр із відео

Наші громадяни повинні знати про такі правила купівлі-продажу купюр долара і євро:

вся готівка, справжність якої підтверджена спеціальними лічильниками і детекторами, підлягає прийманню до обміну;

учасники валютного ринку не можуть встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот, які вважаються законним платіжним засобом на території іноземної держави;

паперові гроші, зокрема старого зразка, з ознаками сильного зношення підлягають операції інкасо за банківськими тарифами.

"Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — йдеться в повідомленні регулятора.

Українцям рекомендують звертатися в поліцію чи НБУ в разі відмови здійснити обмін валюти на підставі року випуску. Тоді регулятор ініціює проведення відповідної перевірки, за результатами якої може застосувати до порушників адекватні заходи впливу. Зокрема великі штрафні санкції або відкликання ліценції на діяльність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто слідувати за справжністю іноземних купюр, оскільки на кордоні з ним можуть виникнути проблеми. Плюс доведеться задекларувати суму готівки понад 10 000 євро в еквіваленті. Інакше загрожують штрафи і конфіскація валюти.

Також ми писали, чи варто українцям купувати долари і євро для заощаджень влітку 2025 року. Курс американської валюти стабільний, її можна обміняти дешевше. А вартість євро перебуває на піку, тому час для купівлі банкнот не найкращий.