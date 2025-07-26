В Украине принимают не все купюры доллара — что надо знать об обмене каждому

Доллары старого образца. Фото: Pexels

В украинцев могут возникнуть проблемы с обменом некоторых купюр иностранной валюты. Не рекомендуется покупать доллары старого образца, поскольку их часто отказываются обменивать. Национальный банк установил запрет на такие решения участников рынка, но не все финансовые учреждения прислушались.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что не так с долларами старого образца в Украине.

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Наши граждане неоднократно сталкивались с отказом обменников покупать американскую валюту старого образца. Речь идет о долларах 1996, 2003 и 2006 годов. Это аргументируется отсутствием новейших элементов защиты на купюрах, что затрудняет проверку на подлинность. Для клиентов даже устанавливают двойные курсы или дополнительную комиссию, когда заходит речь об обмене старых долларов.

"Уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам/описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков, и не имеют признаков сильного износа", — констатировали в НБУ.

Доллары старого и нового образца. Фото: кадр из видео

Наши граждане должны знать о таких правилах купли-продажи купюр доллара и евро:

вся наличность, подлинность которой подтверждена специальными счетчиками и детекторами, подлежит приему к обмену;

участники валютного рынка не могут устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот, которые считаются законным платежным средством на территории иностранного государства;

бумажные деньги, в частности старого образца, с признаками сильного износа подлежат операции инкассо по банковским тарифам.

"Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, что были выпущены в обращение ранее", — говорится в сообщении регулятора.

Украинцам рекомендуют обращаться в полицию или НБУ в случае отказа осуществить обмен валюты на основании года выпуска. Тогда регулятор инициирует проведение соответствующей проверки, по результатам которой может применить к нарушителям адекватные меры воздействия. В частности крупные штрафные санкции или отзыв лицензии на деятельность.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит следить за подлинностью иностранных купюр, поскольку на границе с ними могут возникнуть проблемы. Плюс придется задекларировать сумму наличных свыше 10 000 евро в эквиваленте. Иначе грозят штрафы и конфискация валюты.

Также мы писали, стоит ли украинцам покупать доллары и евро для сбережений летом 2025 года. Курс американской валюты стабилен, ее можно обменять дешевле. А стоимость евро находится на пике, поэтому время для покупки банкнот не самое лучшее.