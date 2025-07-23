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Головна Економіка Від штрафів до в’язниці — яка валюта принесе проблеми на кордоні

Від штрафів до в’язниці — яка валюта принесе проблеми на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:12
На кордоні з валютою — які купюри долара і євро можуть спровокувати проблеми
Пункт пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

З деякими купюрами долара і євро в українців можуть виникнути проблеми на кордоні. Нашим громадянам загрожують штрафні санкції, конфіскація готівки і навіть позбавлення волі, це залежить від тяжкості правопорушення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які банкноти іноземної валюти спровокують серйозні негаразди.

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Незадекларована валюта

Транспортуючи через державний кордон готівку в будь-якій національній валюті (гривню, долар, євро, фунти стерлінги, злоті тощо), потрібно її задекларувати. Ця вимога стосується українців, які вивозять понад 10 000 євро в еквіваленті. Валютні цінності та банківські метали на меншу суму письмово декларувати немає необхідності.

"Перерахунок готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком, або за крос-курсом, установленим НБУ на день перетину кордону України", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Згідно зі статтею 471 Митного кодексу України, недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через кордон, карається штрафом у розмірі 20% суми, яка перевищує дозволений законодавством ліміт у 10 000 євро. У разі спроби навмисно перевезти гроші поза митним контролем всю готівку конфіскують.

Фальшиві долари і євро

Неабиякі проблеми в пункті пропуску виникнуть через виявлення фальсифікованих купюр долара чи євро. Українське законодавство забороняє такі дії з підробленими готівковими коштами:

  • виготовлення з метою збуту;
  • зберігання;
  • придбання;
  • перевезення;
  • пересилання.

За статтею 199 Кримінального кодексу, порушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. У випадку повторного притягнення до відповідальності за аналогічний злочин термін ув’язнення збільшується до 5-10 років з конфіскацією майна.

Водночас покарання передбачене лише при умисних незаконних діях. Тобто за випадкове придбання фальсифікату на чорному ринку та спробу використати готівку в розрахунковій операції у в’язницю не посадять.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть використати деякі купюри долара і євро. Для обміну чи розрахунків не приймають фальшиві банкноти, оскільки вони не є платіжним засобом. Плюс не вдасться розплатитися сильно зношеною готівкою.

Також ми писали, які номінали долара краще купувати в обміннику. Це залежить від обставин: для заощаджень варто брати 100 доларів, а дрібнішими купюрами зручніше розраховуватися. Плюс бажано купити менші номінали валюти перед поїздкою за кордон.

кордон гроші долар євро валюта
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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