На границе с валютой — какие купюры доллара и евро могут спровоцировать проблемы

Пункт пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

С некоторыми купюрами доллара и евро в украинцев могут возникнуть проблемы на границе. Нашим гражданам грозят штрафные санкции, конфискация наличных и даже лишение свободы, это зависит от тяжести правонарушения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие банкноты иностранной валюты спровоцируют серьезные проблемы.

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Незадекларированная валюта

Транспортируя через государственную границу наличные в любой национальной валюте (гривну, доллар, евро, фунты стерлинги, злотые и т.д.), нужно ее задекларировать. Это требование касается украинцев, которые вывозят более 10 000 евро в эквиваленте. Валютные ценности и банковские металлы на меньшую сумму письменно декларировать нет необходимости.

"Пересчет наличной валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком, или по кросс-курсу, установленному НБУ на день пересечения границы Украины", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через границу, наказывается штрафом в размере 20% суммы, превышающей разрешенный законодательством лимит в 10 000 евро. В случае попытки намеренно перевезти деньги вне таможенного контроля всю наличность конфискуют.

Фальшивые доллары и евро

Нешуточные проблемы в пункте пропуска возникнут из-за обнаружения фальсифицированных купюр доллара или евро. Украинское законодательство запрещает такие действия с поддельными наличными деньгами:

изготовление с целью сбыта;

хранение;

приобретение;

перевозку;

пересылку.

По статье 199 Уголовного кодекса, нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае повторного привлечения к ответственности за аналогичное преступление срок заключения увеличивается до 5-10 лет с конфискацией имущества.

Однако наказание предусмотрено только при умышленных незаконных действиях. То есть за случайное приобретение фальсификата на черном рынке и попытку использовать наличные в расчетной операции в тюрьму не посадят.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут использовать некоторые купюры доллара и евро. Для обмена или расчетов не принимают фальшивые банкноты, поскольку они не являются платежным средством. Плюс не удастся расплатиться сильно изношенной наличностью.

Также мы писали, какие номиналы доллара лучше покупать в обменнике. Это зависит от обстоятельств: для сбережений стоит брать 100 долларов, а более мелкими купюрами удобнее рассчитываться. Плюс желательно купить меньшие номиналы валюты перед поездкой за границу.