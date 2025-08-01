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Главная Экономика Могут завернуть на границе — кто не попадет из Украины в Польшу

Могут завернуть на границе — кто не попадет из Украины в Польшу

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:15
Выезд из Украины в Польшу — из-за каких вещей в багаже могут развернуть на границе
Автомобили на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы посещают Польшу не только в поисках временной защиты, но и чтобы навестить родных или с туристической целью. Нередко в чемоданах наши граждане пытаются провезти вещи, с которыми запрещено пересекать польскую границу. А из-за отказа утилизировать эти предметы человека могут развернуть и не пропустить.

Об этом говорится на портале Ukrainian in Poland.

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Какие продукты нельзя ввозить в Польшу

Особое внимание пограничники уделяют съедобным изделиям. Далеко не всеми продуктами питания удастся угостить родственников и друзей в Польше. Полный запрет распространяется на:

  • любые виды колбасы, сосиски и сардельки;
  • свежее мясо;
  • тушенку;
  • промышленные консервы;
  • все виды сала;
  • молочную и кисломолочную продукцию.

"Не советуем проявлять смекалку и придумывать оригинальный способ перевозки желаемого товара. Это может вылиться в неприятные выяснения с таможенниками и достаточно большие штрафы. Для особо злостных нарушителей это может закончиться уголовной ответственностью", — говорится на сайте.

Все запрещенные вещи, обнаруженные на границе с Польшей, придется выбросить или утилизировать. Иначе таможенники не пропустят путешественника дальше. Такое же правило распространяется на максимальный вес багажа: одному человеку разрешено перевозить до 50 кг с максимальной стоимостью вещей 500 евро (для пешеходов, пассажиров автобусов и легковых автомобилей).

На некоторые другие предметы и продукты, не входящие в список запрещенных, наложены ограничения по количеству. Например, допускается транспортировка двух пачек сигарет, 50 г табака, 1 л крепкого напитка, 5 кг фруктов/овощей, 2 кг меда, 500 г кофе, 2 кг детского питания, 5 кг рыбы и морепродуктов, 2 кг выпечки и т.д.

Декларирование наличной валюты

Другая потенциальная проблема касается валютных ценностей. При наличии крупной суммы наличных средств — более 10 000 евро в эквиваленте — закон требует письменного декларирования. Плюс украинцы должны предъявить документы в подтверждение происхождения финансов (квитанции из банка, выписки о снятии наличных и т.д.).

Попытка пересечь государственную границу без декларирования обернется серьезными проблемами. На нарушителей наложат штраф, а деньги могут конфисковать. Особенно если таможенники докажут умышленное сокрытие валютных ценностей с целью их вывоза из Украины.

Напомним, Польша и Франция поссорились из-за нового дизайна купюры номиналом 20 евро. На лицевой стороне банкноты хотят изобразить известную ученую Марию Склодовскую-Кюри, однако страны не могут договориться о написании ее полного имени.

Также мы писали, что Польша хочет пересмотреть условия предоставления социальной помощи украинцам в 2025 году. Во-первых, семьи могут потерять выплаты по программе 800+, если дети не посещают школу. Во-вторых, начались проверки использования социального жилья.

Польша граница товары валюта украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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