Банки Польщі блокують перекази через коментарі — в чому причина

Чоловік з банківською картою в руках. Фото: Freepik

Грошові перекази — це звичні операції для сучасної людини, але не всі знають, що навіть така повсякденна справа може мати неприємні наслідки. Наприклад, кошти можуть заморозити через необдуману фразу в призначенні платежу.

Про те, чому грошовий переказ можуть заблокувати через фразу в полі "Призначення платежу" та як цього уникнути, зазначається на порталі "inPoland".

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За які фрази можуть заблокувати грошовий переказ

У Польщі, як і в багатьох інших країнах, банки мають право тимчасово зупинити грошовий переказ, якщо текст у полі "Призначення платежу" викликає підозру. Це може статися навіть тоді, коли формулювання здається безпечним або жартівливим.

Фінансові установи автоматично перевіряють вміст призначення платежу за допомогою спеціальних програм. Під "фільтр" можуть потрапити:

слова з лайкою;

згадки про незаконну діяльність;

фрази, які система помилково вважає небезпечними.

У спірних випадках платіж додатково перевіряють співробітники банку.

Як уникнути блокування грошей

Як приклад, видання Bankier.pl розповіло про блогера, який заплатив IT-фахівцю за розробку сайту про комікси. У призначенні він написав: "Блог про комікси — перший платіж" (Blog o komiksach — pierwsza rata).

Автоматична система розділила слово komiksach на "komi" та "ksach" і вирішила, що це може бути пов’язано з обхідними схемами для уникнення санкцій. Річ у тому, що "Комі" — це регіон у Росії, і згадки про нього можуть трактуватися як ризиковані. Через це переказ був тимчасово заблокований.

Тому експерти наголошують, що у призначенні платежу краще уникати двозначних, неоднозначних або жартівливих формулювань, щоб не опинитися в подібній ситуації.

Раніше ми писали, що у Польщі витрати на комунальні послуги зазвичай складають близько 15% середнього заробітку, але ця сума залежить від площі житла, кількості мешканців і місця розташування.

Також ми розповідали, що українці приїжджають до Польщі не лише за тимчасовим захистом, а й для зустрічей із рідними чи подорожей. Однак інколи вони мають заборонені для ввезення речі та не хочуть їх позбуватись.