Банки Польши блокируют переводы из-за комментариев — в чем причина

Мужчина с банковской картой в руках. Фото: Freepik

Денежные переводы — это привычные операции для современного человека, но не все знают, что даже такое повседневное дело может иметь неприятные последствия. Например, средства могут заморозить из-за необдуманной фразы в назначении платежа.

О том, почему денежный перевод могут заблокировать из-за фразы в поле "Назначение платежа" и как этого избежать, отмечается на портале "inPoland".

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В Польше, как и во многих других странах, банки имеют право временно остановить денежный перевод, если текст в поле "Назначение платежа" вызывает подозрение. Это может произойти даже тогда, когда формулировка кажется безопасной или шутливой.

Финансовые учреждения автоматически проверяют содержимое назначения платежа с помощью специальных программ. Под "фильтр" могут попасть:

слова с бранью;

упоминания о незаконной деятельности;

фразы, которые система ошибочно считает опасными.

В спорных случаях платеж дополнительно проверяют сотрудники банка.

Как избежать блокировки денег

В качестве примера, издание Bankier.pl рассказало о блогере, который заплатил IT-специалисту за разработку сайта о комиксах. В назначении он написал: "Блог о комиксах — первый платеж" (Blog o komiksach — pierwsza rata).

Автоматическая система разделила слово komiksach на "komi" и "ksach" и решила, что это может быть связано с обходными схемами для избежания санкций. Дело в том, что "Коми" — это регион в России, и упоминания о нем могут трактоваться как рискованные. Поэтому перевод был временно заблокирован.

Поэтому эксперты отмечают, что в назначении платежа лучше избегать двусмысленных, неоднозначных или шутливых формулировок, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

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