Банки Польши блокируют переводы из-за комментариев — в чем причина

Польша блокирует такие переводы — что может вызвать подозрение
Денежные переводы — это привычные операции для современного человека, но не все знают, что даже такое повседневное дело может иметь неприятные последствия. Например, средства могут заморозить из-за необдуманной фразы в назначении платежа.
О том, почему денежный перевод могут заблокировать из-за фразы в поле "Назначение платежа" и как этого избежать, отмечается на портале "inPoland".
За какие фразы могут заблокировать денежный перевод
В Польше, как и во многих других странах, банки имеют право временно остановить денежный перевод, если текст в поле "Назначение платежа" вызывает подозрение. Это может произойти даже тогда, когда формулировка кажется безопасной или шутливой.
Финансовые учреждения автоматически проверяют содержимое назначения платежа с помощью специальных программ. Под "фильтр" могут попасть:
- слова с бранью;
- упоминания о незаконной деятельности;
- фразы, которые система ошибочно считает опасными.
В спорных случаях платеж дополнительно проверяют сотрудники банка.
Как избежать блокировки денег
В качестве примера, издание Bankier.pl рассказало о блогере, который заплатил IT-специалисту за разработку сайта о комиксах. В назначении он написал: "Блог о комиксах — первый платеж" (Blog o komiksach — pierwsza rata).
Автоматическая система разделила слово komiksach на "komi" и "ksach" и решила, что это может быть связано с обходными схемами для избежания санкций. Дело в том, что "Коми" — это регион в России, и упоминания о нем могут трактоваться как рискованные. Поэтому перевод был временно заблокирован.
Поэтому эксперты отмечают, что в назначении платежа лучше избегать двусмысленных, неоднозначных или шутливых формулировок, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
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