Відкритий банкінг — які компанії зможуть працювати з рахунками українців

Дівчина з карткою і смартфоном. Фото: Freepik

Завдяки запуску відкритого банкінгу українці зможуть отримувати грошові перекази по-новому. А надавачі платіжних послуг без банківської ліцензії, тобто юридичні особи, матимуть доступ до рахунків користувачів. Нововведення стартує з 1 серпня 2025 року.

Про це йдеться в постанові НБУ №81.

Реклама

Читайте також:

Що передбачає відкритий банкінг

Запуск в Україні системи відкритого банкінгу регламентується законом "Про платіжні послуги". Клієнти фінансових установ із відповідною ліцензією отримають можливість надавати доступ до своїх рахунків стороннім постачальникам послуг, які не є банками. Але компаніям доведеться пройти авторизацію та виконати вимоги регулятора.

Згідно з постановою НБУ від 25 липня 2025 року, аби юридична особа змогла надавати українцям фінансові послуги, вона повинна бути включена до Реєстру платіжної інфраструктури. Також у документі Національний банк затвердив:

умови та процедуру авторизації заявників;

перелік документів;

вимоги до ділової репутації керівництва і власників;

механізми включення/виключення з Реєстру;

правила залучення третіх осіб і технологічних операторів;

порядок розширення/звуження обсягу дозволеної діяльності;

процедуру припинення авторизації.

"Перевірка авторизації діяльності стороннього НПП (надавач платіжних послуг. — Ред.) щодо відповідної нефінансової платіжної послуги вважається успішною лише за умови здійснення НПП з обслуговування рахунку успішного виконання визначених вимог", — йдеться в постанові Нацбанку.

Що отримають клієнти банків

Після запуску відкритого банкінгу користувачам відкриються різноманітні можливості. Найголовніше нововведення — українцям не доведеться щоразу перекидати кошти між власними банківськими картками, якщо на одному з рахунків не вистачить коштів для оплати чи зняття готівки.

Завдяки об’єднаному балансу гроші автоматично списуватимуться з картки, на якій присутня достатня сума. Для бізнесу це означає нові виклики в розробці фінансових застосунків і фінтех-сервісів, для громадян — покращену зручність використання платіжних послуг.

Протягом 18 місяців після запуску відкритого банкінгу НБУ має затвердити технічну специфікацію API. Йдеться про розробку документа, в якому детально опишуть взаємодію різних програмних компонентів, правила для обміну інформацією і протоколи виконання операцій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці повинні платити податки з грошових переказів. Йдеться про громадян, які проживають у цивільному шлюбі. Оскільки вони не одружилися офіційно, то не вважаються родичами першого ступеня спорідненості.

Також ми писали, що для розрахунку субсидії враховуються доходи всіх членів домогосподарства. Беруть до уваги грошові перекази на банківську картку, особливо з-за кордону. Плюс до переліку входить зарплата, пенсія, дивіденди, допомога з безробіття тощо.