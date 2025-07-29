Открытый банкинг — какие компании смогут работать со счетами украинцев

Девушка с карточкой и смартфоном. Фото: Freepik

Благодаря запуску открытого банкинга украинцы смогут получать денежные переводы по-новому. А поставщики платежных услуг без банковской лицензии, то есть юридические лица, будут иметь доступ к счетам пользователей. Нововведение вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Об этом говорится в постановлении НБУ №81.

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Что предусматривает открытый банкинг

Запуск в Украине системы открытого банкинга регламентируется законом "О платежных услугах". Клиенты финансовых учреждений с соответствующей лицензией получат возможность предоставлять доступ к своим счетам сторонним поставщикам услуг, которые не являются банками. Но компаниям придется пройти авторизацию и выполнить требования регулятора.

Согласно постановлению НБУ от 25 июля 2025 года, чтобы юридическое лицо смогло предоставлять украинцам финансовые услуги, оно должно быть включено в Реестр платежной инфраструктуры. Также в документе Национальный банк утвердил:

условия и процедуру авторизации заявителей;

перечень документов;

требования к деловой репутации руководства и владельцев;

механизмы включения/исключения из Реестра;

правила привлечения третьих лиц и технологических операторов;

порядок расширения/сужения объема разрешенной деятельности;

процедуру прекращения авторизации.

"Проверка авторизации деятельности стороннего ППУ (предоставитель платежных услуг — ред.) по соответствующей нефинансовой платежной услуге считается успешной только при условии осуществления ППУ по обслуживанию счета успешного выполнения определенных требований", — говорится в постановлении Нацбанка.

Что получат клиенты банков

После запуска открытого банкинга пользователям откроются разнообразные возможности. Самое главное нововведение — украинцам не придется каждый раз перекидывать деньги между собственными банковскими картами, если на одном из счетов не хватит средств для оплаты или снятия наличных.

Благодаря объединенному балансу деньги автоматически будут списываться с карты, на которой присутствует достаточная сумма. Для бизнеса это означает новые вызовы в разработке финансовых приложений и финтех-сервисов, для граждан — улучшенное удобство использования платежных услуг.

В течение 18 месяцев после запуска открытого банкинга НБУ должен утвердить техническую спецификацию API. Речь идет о разработке документа, в котором подробно опишут взаимодействие различных программных компонентов, правила для обмена информацией и протоколы выполнения операций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы должны платить налоги с денежных переводов. Речь идет о гражданах, которые проживают в гражданском браке. Поскольку они не женились официально, то не считаются родственниками первой степени родства.

Также мы писали, что для расчета субсидии учитываются доходы всех членов домохозяйства. Принимают во внимание денежные переводы на банковскую карточку, особенно из-за границы. Плюс в перечень входит зарплата, пенсия, дивиденды, пособие по безработице и т.д.