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Проверки на польской границе — за что можно получить штраф

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 11:10
Пересечение польской границы в августе — за что украинцы могут получить штраф
Автомобили на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Автобусные рейсы между Украиной и Польшей остаются одним из самых удобных и популярных способов путешествия за границу. Пассажиры выбирают их из-за доступных цен, отсутствие пересадок и возможность остановок в нужных городах. Однако иногда, у украинцев могут возникнуть проблемы на польской границе.

О том, почему украинцев могут оштрафовать на польской границе в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что разрешено перевозить через границу с Польшей

При пересечении границы путешественники проходят две проверки: паспортный контроль и таможенный досмотр. Если в первом случае все обычно занимает несколько минут, то на таможне иногда возникают задержки — особенно, если в багаже есть запрещенные или сверхнормативные товары.

Каждая страна имеет собственный перечень разрешенных к ввозу вещей и их количественных ограничений, и Польша не является исключением. На таможне багаж проверяют с помощью рентгена, а при необходимости просят открыть чемоданы для осмотра.

На сайте одной из компаний, которая занимается международными перевозками, отмечается, что в список разрешенных товаров входит:

  • до 2 кг меда;
  • до 0,5 кг кофе;
  • до 5 кг овощей и фруктов;
  • до 2 кг детского питания;
  • до 5 кг рыбы и морепродуктов;
  • бытовая техника или электроника — максимум 1 единица;
  • до 5 л пива, 1 л крепкого алкоголя, 2 л слабоалкогольных напитков;
  • до 2 пачек сигарет, 2 пачек электронных сигарет, 10 сигар и 50 г табака;
  • до 2 кг корма для животных (если они путешествуют вместе с владельцем).

Что запрещено ввозить в Польшу и какой штраф могут получить украинцы

В случае превышения установленных норм возможно изъятие товаров и штраф от 50 евро до 1000 евро (от 2 417 грн до 48 341 грн).

В Польшу строго запрещено ввозить мясные и молочные изделия, консервы, сало. Под запретом также:

  • наличные деньги свыше 10 000 долларов США;
  • наркотики и сильнодействующие медицинские препараты;
  • оружие, порнографические материалы, токсичные и химические вещества;
  • антиквариат, археологические находки и другие культурные ценности, требующие специального разрешения.

Перед поездкой стоит заранее ознакомиться с действующими правилами, чтобы избежать неприятностей. Если польские таможенники зафиксируют нарушения, они могут изъять запрещенные вещи, наложить штраф, а в исключительных случаях — депортировать пассажира и запретить ему въезд в ЕС.

Ранее мы писали, что денежные переводы стали привычными для большинства, но даже они могут обернуться проблемами. Если достаточно неосторожно сформулировать назначение платежа — средства могут заблокировать.

Также мы рассказывали, что украинцы едут в Польшу не только ради работы или защиты, но и для встреч с родными и путешествий. Однако, в багаже иногда оказываются вещи, запрещенные к ввозу. Если владелец откажется их изъять, ему могут отказать в пересечении границы.

Польша граница штраф украинцы в Польше выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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