Средний класс в Польше — какую минимальную сумму надо зарабатывать ежемесячно

Средний класс в Польше — сколько нужно зарабатывать ежемесячно
Принадлежность к среднему классу определяется регулярными доходами. Часто бытует мнение, что в эту категорию населения входит очень малое количество людей. Исследователи смогли подсчитать, какую зарплату надо получать в Польше, чтобы считаться не бедным, но и не богатым.
Доходы среднего класса в Польше
Исследователи из Польского института экономики предложили учитывать так называемый индикатор EHDI (эквивалентный доход домохозяйства). Его вычисляют делением общего дохода в домохозяйстве на количество людей.
Согласно данным портала inPoland, средний класс — это люди, регулярный доход которых находится в диапазоне от 67% до 200% медианной зарплаты на одного человека. Зато Организация экономического сотрудничества и развития предлагала сузить диапазон до 75-200%.
"В июле 2024 года медианная зарплата в Польше составила 6 641 злотых. То есть, к среднему классу относятся те семьи, в которых доход на одного члена домохозяйства составляет от 4 449 до 13 282 злотых (PIE) или от 4 980 до 13 282 злотых (OECD)", — говорится в сообщении.
Если принимать во внимание размер дохода, то около 54% населения Польши реально принадлежало к среднему классу. В то же время такими себя считали 77% опрошенных поляков.
Сколько зарабатывают богачи в Польше
Немецкий экономический институт в Кельне предложил относить к касте богачей тех людей, кто получает более 250% местной медианной зарплаты в месяц. Проанализировав данные во всех гминах Польши за октябрь 2024 года, удалось выяснить минимальную сумму дохода для различных категорий:
- одинокий человек — от 12 500 злотых;
- пара — от 18 700 злотых;
- семья с одним ребенком — от 22 500 злотых;
- семья с четырьмя детьми — от 33 700 злотых.
Конечно, порог богатства может варьироваться в зависимости от населенного пункта. Например, в Варшаве зарплата около 9 000 злотых нетто не является основанием отнести себя к касте состоятельных людей. Тогда как в отдельных гминах Польши такого дохода хватит, дабы выйти за пределы среднего класса.
