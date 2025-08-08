Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Средний класс в Польше — сколько нужно зарабатывать ежемесячно

Средний класс в Польше — сколько нужно зарабатывать ежемесячно

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 12:33
Средний класс в Польше — какую минимальную сумму надо зарабатывать ежемесячно
Валюта Польши. Фото: Pexels

Принадлежность к среднему классу определяется регулярными доходами. Часто бытует мнение, что в эту категорию населения входит очень малое количество людей. Исследователи смогли подсчитать, какую зарплату надо получать в Польше, чтобы считаться не бедным, но и не богатым.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег зарабатывает средний класс в Польше.

Реклама
Читайте также:

Доходы среднего класса в Польше

Исследователи из Польского института экономики предложили учитывать так называемый индикатор EHDI (эквивалентный доход домохозяйства). Его вычисляют делением общего дохода в домохозяйстве на количество людей.

Согласно данным портала inPoland, средний класс — это люди, регулярный доход которых находится в диапазоне от 67% до 200% медианной зарплаты на одного человека. Зато Организация экономического сотрудничества и развития предлагала сузить диапазон до 75-200%.

"В июле 2024 года медианная зарплата в Польше составила 6 641 злотых. То есть, к среднему классу относятся те семьи, в которых доход на одного члена домохозяйства составляет от 4 449 до 13 282 злотых (PIE) или от 4 980 до 13 282 злотых (OECD)", — говорится в сообщении.

Если принимать во внимание размер дохода, то около 54% населения Польши реально принадлежало к среднему классу. В то же время такими себя считали 77% опрошенных поляков.

Сколько зарабатывают богачи в Польше

Немецкий экономический институт в Кельне предложил относить к касте богачей тех людей, кто получает более 250% местной медианной зарплаты в месяц. Проанализировав данные во всех гминах Польши за октябрь 2024 года, удалось выяснить минимальную сумму дохода для различных категорий:

  • одинокий человек — от 12 500 злотых;
  • пара — от 18 700 злотых;
  • семья с одним ребенком — от 22 500 злотых;
  • семья с четырьмя детьми — от 33 700 злотых.

Конечно, порог богатства может варьироваться в зависимости от населенного пункта. Например, в Варшаве зарплата около 9 000 злотых нетто не является основанием отнести себя к касте состоятельных людей. Тогда как в отдельных гминах Польши такого дохода хватит, дабы выйти за пределы среднего класса.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы часто ездят в Польшу автобусами, но на границе возможны проблемы из-за таможенных ограничений. За попытку ввезти запрещенные/сверхнормативные товары грозит штраф до 1000 евро и даже депортация.

Также мы писали, сколько надо зарабатывать, чтобы считаться богатым человеком в США и Европе. Для Германии сумма начинается с регулярного дохода 5 780 евро/мес. Для Польши — с 12 500 злотых/мес. В Америке надо иметь на счету от 1,7 млн долларов.

Польша богатство валюта доходы средняя зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации