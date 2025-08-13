Відео
Головна Економіка Повернення в Україну — за що штрафують на кордоні у 2025 році

Повернення в Україну — за що штрафують на кордоні у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 07:15
Повернення з ЄС — що перевіряють в українців та який штраф можна отримати на кордоні
Люди перетинають кордон. Фото: УНІАН

Все більше українців повертаються додому з європейських країн, але під час перетину кордону слід суворо дотримуватися митних правил. Інакше можна отримати штраф або навіть втратити частину речей чи готівки.

Про те, що заборонено ввозити в Україну та на які товари є обмеження у 2025 році, зазначається на сайті Державної митної служби України.

Читайте також:

Що заборонено ввозити в Україну

В Україну не можна привозити продукцію з ГМО, незареєстровані пестициди та агрохімікати. Транспортні засоби мають відповідати стандарту "Євро-2". Дозволено мати повний бак пального та до 20 літрів у каністрі, але етилований бензин і свинцеві добавки під забороною.

Забороняється також провозити електровудки, моносітки, мисливські капкани, товари та книги з Росії, Білорусі та окупованих територій. Без спеціального дозволу не можна ввозити рідкісні види тварин і рослин, вироби з них, зокрема осетрових і деякі види ікри. 

Під забороною зброя, боєприпаси, наркотики, сильнодійні отрути, вибухові та радіоактивні матеріали, а також друковані та відеоматеріали з пропагандою війни, расизму, дискримінації чи сепаратизму. Не допускається ввезення товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та культурних цінностей, які перебувають у розшуку.

Що можна завозити із закордону в обмеженій кількості

В Україну можна ввозити товари (крім підакцизних) загальною вартістю не більше 500 євро і вагою до 50 кг (при наземному перетині кордону). Готівкова валюта допускається до 10 тисяч євро, а більші суми потрібно декларувати. Без оподаткування дозволено провозити:

  • по одному фотоапарату та відеокамері;
  • не більше двох смартфонів або ноутбуків;
  • спортивне спорядження для однієї людини;
  • речі для особистого використання (одяг, взуття, засоби гігієни);
  • один індивідуальний медичний пристрій (наприклад, інвалідне крісло);
  • продукти без ГМО вартістю до 200 євро та вагою не більше 2 кг на найменування;
  • не більше п’яти упаковок ліків для особистого використання (без наркотичних речовин);
  • до 200 сигарет або 50 сигар, або 250 г тютюну, або їх комбінацію загальною вагою до 250 г;
  • алкогольні напої в обсягах: 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцного алкоголю з вмістом спирту понад 22%.

Домашніх тварин можна перевозити лише за наявності ветеринарного паспорта з відмітками про вакцинацію.

Наслідки порушення митних правил

За незначні порушення митних норм можливе попередження або накладення штрафу. Відповідальність настає з 16 років. При цьому сплата штрафу не звільняє від сплати митних зборів.

Недекларування валюти понад 10 тисяч євро карається штрафом у розмірі 20% від суми, що перевищує цей ліміт. Якщо не задекларувати товари, штраф становить 30% їх вартості. Продукцію комерційного призначення, яку приховали від митного контролю, можуть конфіскувати або на людину накладуть штраф у 100% її вартості.

Раніше ми писали, що щодня багато українців вирушають за межі країни — хтось у справах, хтось у туристичну поїздку чи з інших особистих причин. Серед них є й чоловіки призовного віку, які отримали офіційну відстрочку від мобілізації. Проте після завершення дії цього дозволу деякі з них не повертаються додому.

Також ми розповідали, що на кордоні з Польщею кожен українець проходить перевірку. Окрім стандартного паспортного та митного контролю, прикордонники можуть оцінювати фінансову спроможність людини. 

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
