Главная Экономика Возвращение в Украину — за что штрафуют на границе в 2025 году

Возвращение в Украину — за что штрафуют на границе в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 07:15
Возвращение из ЕС — что проверяют у украинцев и какой штраф можно получить на границе
Люди пересекают границу. Фото: УНИАН

Все больше украинцев возвращаются домой из европейских стран, но при пересечении границы следует строго соблюдать таможенные правила. Иначе можно получить штраф или даже потерять часть вещей или наличных.

О том, что запрещено ввозить в Украину и на какие товары есть ограничения в 2025 году, отмечается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Читайте также:

Что запрещено ввозить в Украину

В Украину нельзя привозить продукцию с ГМО, незарегистрированные пестициды и агрохимикаты. Транспортные средства должны соответствовать стандарту "Евро-2". Разрешено иметь полный бак топлива и до 20 литров в канистре, но этилированный бензин и свинцовые добавки под запретом.

Запрещается также провозить электроудочки, моносетки, охотничьи капканы, товары и книги из России, Беларуси и оккупированных территорий. Без специального разрешения нельзя ввозить редкие виды животных и растений, изделия из них, в частности осетровых и некоторые виды икры.

Под запретом оружие, боеприпасы, наркотики, сильнодействующие яды, взрывчатые и радиоактивные материалы, а также печатные и видеоматериалы с пропагандой войны, расизма, дискриминации или сепаратизма. Не допускается ввоз товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, и культурных ценностей, находящихся в розыске.

Что можно завозить из-за границы в ограниченном количестве

В Украину можно ввозить товары (кроме подакцизных) общей стоимостью не более 500 евро и весом до 50 кг (при наземном пересечении границы). Наличная валюта допускается до 10 тысяч евро, а большие суммы нужно декларировать. Без налогообложения разрешено провозить:

  • по одному фотоаппарату и видеокамере;
  • не более двух смартфонов или ноутбуков;
  • спортивное снаряжение для одного человека;
  • вещи для личного использования (одежда, обувь, средства гигиены);
  • одно индивидуальное медицинское устройство (например, инвалидное кресло);
  • продукты без ГМО стоимостью до 200 евро и весом не более 2 кг на наименование;
  • не более пяти упаковок лекарств для личного использования (без наркотических веществ);
  • до 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака, или их комбинацию общим весом до 250 г;
  • алкогольные напитки в объемах: 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепкого алкоголя с содержанием спирта более 22%.

Домашних животных можно перевозить только при наличии ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации.

Последствия нарушения таможенных правил

За незначительные нарушения таможенных норм возможно предупреждение или наложение штрафа. Ответственность наступает с 16 лет. При этом уплата штрафа не освобождает от уплаты таможенных пошлин.

Недекларирование валюты свыше 10 тысяч евро карается штрафом в размере 20% от суммы, превышающей этот лимит. Если не задекларировать товары, штраф составляет 30% их стоимости. Продукцию коммерческого назначения, которую скрыли от таможенного контроля, могут конфисковать или на человека наложат штраф в 100% ее стоимости.

Ранее мы писали, что ежедневно многие украинцы отправляются за пределы страны — кто-то по делам, кто-то в туристическую поездку или по другим личным причинам. Среди них есть и мужчины призывного возраста, которые получили официальную отсрочку от мобилизации. Однако после завершения действия этого разрешения некоторые из них не возвращаются домой.

Также мы рассказывали, что на границе с Польшей каждый украинец проходит проверку. Кроме стандартного паспортного и таможенного контроля, пограничники могут оценивать финансовую состоятельность человека.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
