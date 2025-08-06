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Головна Економіка Законно виїхав за кордон, але не повернувся — що загрожує

Законно виїхав за кордон, але не повернувся — що загрожує

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 20:05
До чого готуватися українцям, які виїхали за кордон легально, але не повернулися
Прикордонник перевіряє документи. Фото: УНІАН

Щодня чимало українців виїздять за кордон — чи то у відрядження, чи то на відпочинок, чи з інших причин. Зокрема це військовозобов'язані чоловіки, які скористалися правом на відстрочку від мобілізації. Однак не всі повертаються, коли підстави для відстрочки закінчуються. 

Новини.LIVE розповідають, якими можуть бути наслідки для військовозобов'язаних, які виїхали за кордон на законних підставах, але не повернулися.

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Що загрожує за неповернення з-за кордону 

Штрафи чи інша адміністративна відповідальність за сам факт перебування за кордоном понад термін дії відстрочки не передбачено, пояснила юристка Лілія Калашникова у коментарі Новини.LIVE.

Однак це лише у тому випадку, якщо військовозобов'язаний повідомив територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)  про своє місцеперебування і, поки він знаходився за кордоном, йому не надходили повістки.

Водночас, зазначила юристка, якщо чоловік, який виїхав за кордон легально, повертається до України, й на момент повернення в нього вже право на відстрочку відсутнє (наприклад, якщо це багатодітний батько, діти якого досягли повноліття), то він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Кому загрожує штраф за неповернення з-за кордону

Якщо військовозобов'язаний, який виїхав за кордон, не повідомив про це ТЦК, а за період його відсутності йому надходили повістки за адресою реєстрації, йому можуть виписати штраф за порушення правил військового обліку.  У 2025 році сума стягнення може становити від 17 000 до 25 500 грн.

Що робити, щоб не отримати штраф

Військовозобов'язаним, які виїхали за кордон, юристка рекомендує:

  1. Одразу оновити адресу проживання — це слугуватиме доказом, що явка за повісткою неможлива.
  2. Вчасно оновлювати персональні дані (сімейний стан, зайнятість, місцеперебування тощо). Тим, хто перебуває за кордоном, це можна зробити в Резерв+ або повідомленням на електронну пошту ТЦК та СП.
  3. Слідкувати за повідомленнями в застосунку "Резерв+" і, якщо там з'являється "червона стрічка" с оголошенням про порушення військового обліку, негайно на це реагувати.

Важливо одразу з'ясовувати причину штрафів та вчасно їх сплачувати. Оскільки надалі це може бути підставою для звернення ТЦК та СП до органів Національної поліції для складання протоколу та притягнення до відповідальності.

Раніше ми писали, чи буде масове скасування відстрочок після 7 серпня.

Також дізнавайтеся, скільки разів ТЦК може накладати штраф за порушення військового обліку. 

мігранти мобілізація закордон військовозобов'язані виїзд за кордон
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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