К чему готовиться украинцам, которые выехали за границу легально, но не вернулись

Пограничник проверяет документы. Фото: УНИАН

Ежедневно немало украинцев выезжают за границу — то ли в командировку, то ли на отдых, или по другим причинам. В частности это военнообязанные мужчины, которые воспользовались правом на отсрочку от мобилизации. Однако не все возвращаются, когда основания для отсрочки заканчиваются.

Новини.LIVE рассказывают, какими могут быть последствия для военнообязанных, которые выехали за границу на законных основаниях, но не вернулись.

Реклама

Читайте также:

Что грозит за невозврат из-за границы

Штрафы или другая административная ответственность за сам факт пребывания за границей сверх срока действия отсрочки не предусмотрено, пояснила юрист Лилия Калашникова в комментарии Новини.LIVE.

Однако это только в том случае, если военнообязанный сообщил территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о своем местонахождении и, пока он находился за границей, ему не поступали повестки.

В то же время, отметила юрист, если человек, который выехал за границу легально, возвращается в Украину, и на момент возвращения у него уже право на отсрочку отсутствует (например, если это многодетный отец, дети которого достигли совершеннолетия), то он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Кому грозит штраф за невозврат из-за границы

Если военнообязанный, который выехал за границу, не уведомил об этом ТЦК, а за период его отсутствия ему поступали повестки по адресу регистрации, ему могут выписать штраф за нарушение правил воинского учета. В 2025 году сумма взыскания может составлять от 17 000 до 25 500 грн.

Что делать, чтобы не получить штраф

Военнообязанным, которые выехали за границу, юрист рекомендует:

Сразу обновить адрес проживания — это будет служить доказательством, что явка по повестке невозможна. Вовремя обновлять персональные данные (семейное положение, занятость, местонахождение и т.д.). Тем, кто находится за границей, это можно сделать в Резерв+ или сообщением на электронную почту ТЦК и СП. Следить за сообщениями в приложении "Резерв+" и, если там появляется "красная лента" с объявлением о нарушении воинского учета, немедленно на это реагировать.

Важно сразу выяснять причину штрафов и вовремя их платить. Поскольку в дальнейшем это может быть основанием для обращения ТЦК и СП в органы Национальной полиции для составления протокола и привлечения к ответственности.

Ранее мы писали, будет ли массовая отмена отсрочек после 7 августа.

Также узнавайте, сколько раз ТЦК может накладывать штраф за нарушение воинского учета.