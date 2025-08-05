Юрист сказала, скільки разів ТЦК можуть накласти штраф на людину

Співробітник ТЦК працює за комп'ютером. Фото: "АрміяInform"

В Україні під час дії мобілізації закон не обмежує кількість штрафів, які ТЦК можуть накласти на військовозобов'язаних громадян за регулярне ігнорування повісток. Водночас в деяких випадках їх може оскаржити в суді.

Про те, скільки разів можуть штрафувати і чи масові випадки, коли штрафів назбиралося багато, в коментарі виданню РБК-Україна розповіла адвокат АО "Максим Боярчуков та партнери" Ірина Боса.

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У період дії воєнного стану обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки набувають особливого значення. Одним із найпоширеніших адміністративних правопорушень у цій сфері залишається неявка до ТЦК та СП після отримання повістки.

Це викликає запитання щодо кількості можливих штрафів, повторної відповідальності та ймовірності кримінального переслідування, зазначила Ірина Боса.

"Відповідно до ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема неприбуття без поважних причин за викликом ТЦК та СП, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 5100 до 8500 гривень, а за повторне протягом року — від 8500 до 11900 гривень", — розповіла фахівець.



Крім того, в умовах воєнного стану відповідальність за подібні порушення стала жорсткішою. Як передбачено статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", з 2024 року, після набуття чинності законом № 3636-ІХ від 11 квітня 2024 року, суми штрафів суттєво зросли: тепер вони становлять від 17 000 до 25 500 гривень.

Скільки разів ТЦК можуть накласти штраф

Юрист зазначила, що у законодавстві не передбачено обмежень щодо кількості адміністративних стягнень за неявку до ТЦК та СП за різними повістками.

"Кожна окрема неявка без поважної причини — це самостійне адміністративне правопорушення, яке має ознаки завершеного складу. Об’єкт — військовий обов’язок; об’єктивна сторона – діяння у формі бездіяльності; суб’єкт — фізична осудна особа, яка перебуває на військовому обліку; суб’єктивна сторона — вина у формі умислу", — пояснила Ірина Боса.

Вона підкреслила, що судова практика підтверджує можливість накладення кількох штрафів поспіль у разі систематичного ігнорування повісток. Наприклад, у справі № 147/1055/23 (розглядалася в Сьомому апеляційному адміністративному суді) одну й ту саму особу було двічі притягнуто до відповідальності — за кожен окремий випадок неявки.

Водночас, як підтверджується в судовій практиці, наявність поважних причин (таких як медичні показання, обстріли або неналежне повідомлення) може бути підставою для звільнення від відповідальності. Це, зокрема, зазначено в рішенні у справі № 148/864/23.

Що важливо знати про кримінальну відповідальність

Адвокат наголосила, що потрібно чітко розрізняти адміністративну та кримінальну відповідальність. Лише у випадку, коли особа пройшла ВЛК, визнана придатною і не з’явилася за мобілізаційним розпорядженням, її дії можуть кваліфікуватися як ухилення від мобілізації. У такому разі настає відповідальність за ст. 336 КК України — позбавлення волі від трьох до п’яти років.

У подібних випадках мають бути чітко зафіксовані три обставини:

проходження військово-лікарської комісії;

отримання мобілізаційного розпорядження;

наявність наміру ухилитися.

Таким чином, кожне неприбуття за повісткою — це окреме порушення, за яке може бути накладено новий штраф. Сукупно такі стягнення можуть сягати понад 100 тисяч гривень.

"Формально кожна неявка є новим складом. Але поважна причина, підтверджена документально (довідка, постанова про форс-мажор, свідчення тощо), може звільнити від відповідальності", — розповідає Ірина Боса.

Чи є можливість оскаржити штраф

Адвокат зауважила, що при накопичені штрафів від ТЦК особа має право оскаржити їх у судовому порядку. Згідно зі ст. 287 КУпАП, скаргу можна подати протягом 10 днів з моменту вручення постанови про адміністративне правопорушення.

Раніше РБК-Україна писало, що суди часто скасовують штрафи, якщо повістки були надіслані через "Укрпошту" з помилками або особа не була належним чином поінформована про виклик чи розгляд справи.

На прохання видання керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков провів аналіз судової практики з травня 2024 до березня 2025 року у справах, пов’язаних з оскарженням постанов про адміністративні порушення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП — порушення правил мобілізації.

"Виявив такі результати розгляду справ: 2 954 позовів задоволено повністю або частково і ще 835 позовів залишено без задоволення. Якщо виходити із таких простих розрахунків, то можна орієнтовно визначити, що суди скасовують штрафи приблизно у 78% випадків. Це високий відсоток", — сказав він.

Найчастіше причинами для скасування рішень були порушення процедури вручення повісток або відсутність належного повідомлення особи про дату та місце розгляду адміністративної справи.

Нагадаємо, днями у Міноборони України анонсували, що тестують нову функцію в застосунку "Резерв+". Зокрема, невдовзі військовозобов'язані особи зможуть сплатити штраф за неявку по повістці онлайн.

Також ми писали, у якому розмірі громадяни можуть отримати штраф і через скільки днів він подвоюється.