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Головна Військова економіка Штраф від ТЦК — через скільки днів він подвоюється

Штраф від ТЦК — через скільки днів він подвоюється

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 05:56
Штрафи від ТЦК - подвоєння штрафів, терміни
Перевірка групою оповіщення ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Військовозобов’язаний громадянин, оштрафований територіальним центром комплектування, має півтора тижні на оскарження чи сплату штрафу. Якщо ж він не зробить ні одного, ні іншого кроку, штраф буде подвоєний.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Час на сплату чи оскарження штрафу

До юристів звернувся громадянин, який отримав штраф від територіального центру комплектування.

Чоловік поцікавився, скільки він має часу на сплату штрафу у стандартному розмірі — і що буде потім.

"У Вас є 10 днів після винесення постанови для оскарження її у судовому порядку", — зазначив у відповіді військовозобов’язаному громадянину юрист Владислав Дерій.

Не сплатив штраф — що далі

Юрист також пояснив, що відбудеться у випадку, коли оштрафований військовозобов’язаний не сплатить штраф вчасно.

"Якщо Ви її не оскаржите або не сплатите штраф, то ТЦК звернуться до державного виконавця, який подвоїть штраф та заблокує рахунки", — наголосив Дерій.

Також громадянин може бути оголошений у розшук — і у випадку затримання групою оповіщення доставлений у ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК та чи можна його оскаржити.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують штрафи ТЦК.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані оскарження
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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