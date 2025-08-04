Штрафи від ТЦК - подвоєння штрафів, терміни

Штраф від ТЦК — через скільки днів він подвоюється
Військовозобов’язаний громадянин, оштрафований територіальним центром комплектування, має півтора тижні на оскарження чи сплату штрафу. Якщо ж він не зробить ні одного, ні іншого кроку, штраф буде подвоєний.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Час на сплату чи оскарження штрафу
До юристів звернувся громадянин, який отримав штраф від територіального центру комплектування.
Чоловік поцікавився, скільки він має часу на сплату штрафу у стандартному розмірі — і що буде потім.
"У Вас є 10 днів після винесення постанови для оскарження її у судовому порядку", — зазначив у відповіді військовозобов’язаному громадянину юрист Владислав Дерій.
Не сплатив штраф — що далі
Юрист також пояснив, що відбудеться у випадку, коли оштрафований військовозобов’язаний не сплатить штраф вчасно.
"Якщо Ви її не оскаржите або не сплатите штраф, то ТЦК звернуться до державного виконавця, який подвоїть штраф та заблокує рахунки", — наголосив Дерій.
Також громадянин може бути оголошений у розшук — і у випадку затримання групою оповіщення доставлений у ТЦК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК та чи можна його оскаржити.
Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують штрафи ТЦК.
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