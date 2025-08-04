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Главная Военная экономика Штраф от ТЦК — через сколько дней он удваивается

Штраф от ТЦК — через сколько дней он удваивается

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 05:56
Штрафы от ТЦК - удвоение штрафов, сроки
Проверка группой оповещения ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Военнообязанный гражданин, оштрафованный территориальным центром комплектования, имеет полторы недели на обжалование или уплату штрафа. Если же он не сделает ни одного, ни другого шага, штраф будет удвоен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Время на уплату или обжалование штрафа

К юристам обратился гражданин, который получил штраф от территориального центра комплектования.

Мужчина поинтересовался, сколько у него есть времени на уплату штрафа в стандартном размере — и что будет потом.

"У Вас есть 10 дней после вынесения постановления для обжалования его в судебном порядке", — отметил в ответе военнообязанному гражданину юрист Владислав Дерий.

Не оплатил штраф — что дальше

Юрист также объяснил, что произойдет в случае, когда оштрафованный военнообязанный не оплатит штраф вовремя.

"Если Вы его не обжалуете или не оплатите штраф, то ТЦК обратятся к государственному исполнителю, который удвоит штраф и заблокирует счета", — отметил Дерий.

Также гражданин может быть объявлен в розыск — и в случае задержания группой оповещения доставлен в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить информацию о наличии штрафа от ТЦК и можно ли его обжаловать.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют штрафы ТЦК.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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