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Головна Військова економіка МОУ запускає функцію сплати штрафів за неприбуття в ТЦК у Резерв+

МОУ запускає функцію сплати штрафів за неприбуття в ТЦК у Резерв+

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 19:14
Штраф за неявку за повісткою до ТЦК — нова функція у Резерв+
Застосунок "Резерв+" у телефоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Міністерство оборони України тестує нову функцію в додатку для військовозобов'язаних "Резерв+". Невдовзі громадяни матимуть змогу сплатити штраф за неявку до ТЦК за повісткою онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в суботу, 2 серпня.

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Сплата штрафу за неявку в ТЦК онлайн

У відомстві анонсують, що на початку серпня в Резерв+ зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. А поки, щоб послуга працювала належним чином, проводиться бета-тестування функції.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення — сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК. Щоб долучитись до тестування, заповніть форму за цим посиланням", — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що нещодавно в "Резерв+" з'явилася функція сплати штрафу за неуточнення персональних даних. Таким чином військовозобов'язані громадяни, які не встигли оновити дані до 16 липня 2024 року, можуть зробити це зі знижкою онлайн без візитів до ТЦК.

Також у Міноборони пояснили, чи звільняє від військового обліку сплата штрафу. Крім того, у відомстві пояснили, чи знімуть із військовозобов'язаного після сплати штрафу статус "у розшуку".

Додамо, що Новини.LIVE повідомляли про низку сервісів, де можна дізнатися про штрафи від ТЦК.

Міноборони штраф повістки ТЦК та СП резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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