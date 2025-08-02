Штраф за неявку по повестке в ТЦК — новая функция в Резерв+

Приложение "Резерв+" в телефоне. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Министерство обороны Украины тестирует новую функцию в приложении для военнообязанных "Резерв+". Вскоре граждане смогут оплатить штраф за неявку в ТЦК по повестке онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 2 августа.

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Уплата штрафа за неявку в ТЦК онлайн

В ведомстве анонсируют, что в начале августа в Резерв+ появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке. А пока, чтобы услуга работала должным образом, проводится бета-тестирование функции.

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение — оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК. Чтобы присоединиться к тестированию, заполните форму по этой ссылке", — отметили в Минобороны.

Напомним, что недавно в "Резерв+" появилась функция уплаты штрафа за неуточнение персональных данных. Таким образом военнообязанные граждане, которые не успели обновить данные до 16 июля 2024 года, могут сделать это со скидкой онлайн без визитов в ТЦК.

Также в Минобороны объяснили, освобождает ли от воинского учета уплата штрафа. Кроме того, в ведомстве объяснили, снимут ли с военнообязанного после уплаты штрафа статус "в розыске".

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о ряде сервисов, где можно узнать о штрафах от ТЦК.