Що потрібно зробити після сплати штрафу в "Резерв+" — пояснення від Міноборони

Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони України

Військовозобов’язані можуть погасити штраф за порушення військового обліку онлайн зі знижкою 50%. Щоправда, сплата за адміністративне порушення не звільняє від виконання військового обліку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, 12 липня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Сплата штрафів у "Резерв"

Представниця Міноборони зазначила, що зараз сплачувати штраф у "Резерв+" можуть лише військовозобов'язані, які не оновили дані, але до кінця липня функцію планують розширити, додавши всі типи розшуків і штрафів.

"Поважаємо час наших громадян і вважаємо, що будь-які черги, скупчення під час війни — це не дуже зручно і не дуже безпечно", — зазначила Черногоренко.

Також вона наголосила, що навіть після сплати штрафу оновлювати військово-облікові дані потрібно.

"У будь-якому випадку необхідність оновити й оновлювати після зміни свої дані залишається за громадянином... Згідно з чинним законодавством, якщо ви, наприклад, змінюєте свій телефон, маєте його оновити. Зараз у "Резерв+" це доступно", — пояснила Черногоренко.

За її словами, ТЦК може відправляти дані порушників у розшук Нацполіції, але зараз у тих, хто не встиг вчасно оновити дані, є можливість зробили це без візиту до військкомату.

Сплатити штраф можна впродовж 40 днів від дня його проголошення. Упродовж перших 20 днів можна отримати 50% знижку. Якщо термін сплати сплине, штраф подвоять, а документи скерують до Виконавчої служби.

Нагадаємо, після сплати штрафу військовозобов'язаного знімають із розшуку. Червона стрічка в застосунку "Резерв+" має зникнути впродовж чотирьох днів.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" можна онлайн сплатити штраф за неоновлення даних. За умови сплати в застосунку протягом перших 20 днів діє знижка: можна сплатити не повну суму, а лише половину штрафу.