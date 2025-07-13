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Главная Военная экономика Уплата штрафа в "Резерв+" — в МОУ назвали обязательное условие

Уплата штрафа в "Резерв+" — в МОУ назвали обязательное условие

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 06:57
Что нужно сделать после уплаты штрафа в "Резерв+" — объяснение от Минобороны
Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны Украины

Военнообязанные могут погасить штраф за нарушение воинского учета онлайн со скидкой 50%. Правда, уплата за административное нарушение не освобождает от выполнения воинского учета.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 12 июля, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Уплата штрафов в "Резерв"

Представительница Минобороны отметила, что сейчас платить штраф в "Резерв+" могут только военнообязанные, которые не обновили данные, но до конца июля функцию планируют расширить, добавив все типы розысков и штрафов.

"Уважаем время наших граждан и считаем, что любые очереди, скопления во время войны — это не очень удобно и не очень безопасно", — отметила Черногоренко.

Также она подчеркнула, что даже после уплаты штрафа обновлять военно-учетные данные нужно.

"В любом случае необходимость обновить и обновлять после изменения свои данные остается за гражданином... Согласно действующему законодательству, если вы, например, меняете свой телефон, должны его обновить. Сейчас в "Резерв+" это доступно", — объяснила Черногоренко.

По ее словам, ТЦК может отправлять данные нарушителей в розыск Нацполиции, но сейчас у тех, кто не успел вовремя обновить данные, есть возможность сделать это без визита в военкомат.

Оплатить штраф можно в течение 40 дней со дня его провозглашения. В течение первых 20 дней можно получить 50% скидку. Если срок уплаты истечет, штраф удвоят, а документы направят в Исполнительную службу.

Напомним, после уплаты штрафа военнообязанного снимают с розыска. Красная лента в приложении "Резерв+" должна исчезнуть в течение четырех дней.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" можно онлайн оплатить штраф за необновление данных. При условии оплаты в приложении в течение первых 20 дней действует скидка: можно оплатить не полную сумму, а только половину штрафа.

Минобороны штраф военный учет военнообязанные резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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