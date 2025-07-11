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Головна Військова економіка У Резерв+ з'явилася функція сплати штрафу — як це зробити

У Резерв+ з'явилася функція сплати штрафу — як це зробити

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Дата публікації: 11 липня 2025 15:52
Штраф за неуточнення даних можна сплатити онлайн — інструкція
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплати штрафу за неуточнення персональних даних. Тепер його можна внести онлайн зі знижкою 50%.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у п'ятницю, 11 липня.

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Штраф за неуточнення даних

Відтепер військовозобов’язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф у форматі онлайн зі знижкою 50% — без черг та паперів.

"Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК",  — зазначили в міністерстві.

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Скриншот допису Міноборони

Як сплатити штраф онлайн

Так, у першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. 

Як сплатити штраф за неуточнення даних в ТЦК
Сплата штрафу. Фото: Міноборони

Для цього необхідно:

  • оновити "Резерв+" до останньої версії і відкрити застосунок;
  • перейти до розділу "Штрафи онлайн", де подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК;
  • згодом у застосунку з'явиться можливість сплати штрафу в розмірі 8500 гривень;
  • після цього порушення автоматично знімається.

У Міноборони зауважили, що штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення ТЦК. В інакшому випадку порушник має сплатити повну суму — 17 тисяч гривень. А у разі несплати протягом 40 днів — стягнення подвоюється до 34 тисяч гривень і справу передають до виконавчої служби. 

Нагадаємо, в Україні за несплату аліментів на дітей можуть нараховувати пеню на громадян. Адвокат пояснила, що варто знати боржникам.

Також стало відомо, що ТЦК може оштрафувати деяких жінок.

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Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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