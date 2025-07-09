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Головна Військова економіка ТЦК може оштрафувати деяких жінок — кого це стосується

ТЦК може оштрафувати деяких жінок — кого це стосується

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:27
Жінкам з медичною освітою треба стати на облік в ТЦК, інакше їх можуть оштрафувати
Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За умов воєнного стану та загальної мобілізації в Україні певні категорії жінок теж підлягають військовому обліку. За порушення цього закону ТЦК має повне право виписати цим категоріям жінок штраф і не один.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила юристка Анастасія Руденко.

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Відповідно до чинного законодавства, жінки з медичною або фармацевтичною освітою зобов'язані проходити реєстрацію у ТЦК та СП, зазначила юристка. 

Проте Анастасія Руденко заспокоїла — необхідність постановки на облік не означає автоматичного призову до лав ЗСУ або обмеження права на перетин державного кордону.

Така реєстрація є вимогою законодавства, спрямованою на формування резерву кваліфікованих фахівців у сфері охорони здоров'я в умовах воєнної небезпеки. Проте ніхто не забороняє добровільно йти жінкам з медосвітою служити за контрактом, щоб рятувати українських героїв. 

На яку суму ТЦК може штрафувати жінок

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Штрафні санкції можуть становити від 850 до 1700 гривень за перше порушення, а за повторне — до 2550 гривень протягом року.

Крім того, жінки з медичною освітою, які не перебувають на обліку в ТЦК та СП і не мають відповідного документа, можуть натрапляти на труднощі при офіційному працевлаштуванні.

Раніше ми повідомляли про заяву РНБО щодо можливості мобілізації жінок. Там заявили, що такі чутки чи розмови не мають сенсу.

Також ми інформували, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13429. Згідно із ним, деякі державні органи зможуть бронювати всіх працівників

штрафи жінки військовий облік мобілізація ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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