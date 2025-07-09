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ТЦК может оштрафовать некоторых женщин — кого это касается

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 06:27
Женщинам с медицинским образованием надо стать на учет в ТЦК, иначе их могут оштрафовать
Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине определенные категории женщин тоже подлежат воинскому учету. За нарушение этого закона ТЦК имеет полное право выписать этим категориям женщин штраф и не один.

Об этом в интервью УНИАН сообщила юрист Анастасия Руденко.

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Согласно действующему законодательству, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны проходить регистрацию в ТЦК и СП, отметила юрист.

Однако Анастасия Руденко успокоила — необходимость постановки на учет не означает автоматического призыва в ряды ВСУ или ограничения права на пересечение государственной границы.

Такая регистрация является требованием законодательства, направленным на формирование резерва квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения в условиях военной опасности. Однако никто не запрещает добровольно идти женщинам с медобразованием служить по контракту, чтобы спасать украинских героев.

На какую сумму ТЦК может штрафовать женщин

За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Штрафные санкции могут составлять от 850 до 1700 гривен за первое нарушение, а за повторное — до 2550 гривен в течение года.

Кроме того, женщины с медицинским образованием, которые не состоят на учете в ТЦК и СП и не имеют соответствующего документа, могут наталкиваться на трудности при официальном трудоустройстве.

Ранее мы сообщали о заявлении СНБО о возможности мобилизации женщин. Там заявили, что такие слухи или разговоры не имеют смысла.

Также мы информировали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13429. Согласно ему, некоторые государственные органы смогут бронировать всех работников.

штрафы женщины военный учет мобилизация ТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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