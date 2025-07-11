Пеня за порушення строків сплати аліментів — коли стягується та в якому розмірі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадянам, які мають зобов'язання зі сплати аліментів на дітей, але не виконують їх вчасно, можуть нараховувати пеню. Ця норма передбачена законодавством України.

Як нараховується пеня, скільки це може бути та що варто знати боржникам і отримувачам аліментів, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко.

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Коли стягується пеня та в якому розмірі

Пеня стягується з платника аліментів за прострочення платежів на користь отримувача виплат. Це може бути:

батько або мати дитини;

опікун;

сама дитина, якщо вона є повнолітньою, але непрацездатною.

За затримку аліментів більше як на один місяць можуть нарахувати пеню в розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% від загальної суми заборгованості.

Боржнику з аліментів, крім пені, залежно від конкретної ситуації, може також загрожувати:

обмеження виїзду за кордон;

заборона керування авто;

арешт майна, рахунків;

внесення до реєстру боржників.

Якщо сума боргу суттєва, платник аліментів навіть може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Хто нараховує пеню та як стягнути борг

Для стягнення заборгованості та пені отримувач аліментів має подати окремий позов до суду.

Після отримання судового рішення стягувач повинен отримати виконавчий документ та подати його виконавцю для примусового стягнення пені з боржника. Лише після цього пеня стягується разом з іншими платежами, вказаними у виконавчому провадженні.

Зі свого боку боржник має право спробувати домовитись з отримувачем про часткове або повне прощення пені (можна укласти мирову угоду), або ж подати заяву до суду про зменшення розміру пені — якщо є вагомі підстави (хвороба, війна, втрата роботи тощо).

Раніше ми писали, за яких обставин можна оформити аліменти без розлучення.

Також дізнавайтеся, коли стягнення аліментів може бути припинено.